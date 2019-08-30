أمن القنيطرة يوقف متورطا في الهجرة غير النظامية

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الأمن الوطني بمنطقة المهدية بمدينة القنيطرة، زوال اليوم الخميس، مواطنا مغربيا مقيما بإيطاليا، يبلغ من العمر 45 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة والنصب والاحتيال.

وكانت مصالح الشرطة قد ضبطت ستة مرشحين للهجرة غير المشروعة، ينحدرون من مدينة مشرع بلقصيري، بعدما سلموا للمشتبه فيه مبلغا ماليا قدره 15 ألف درهم للمرشح الواحد، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هويته وتوقيفه، وفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وقد تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حسب المصدر ذاته، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المرتكبة، فضلا عن رصد الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه القضية سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.