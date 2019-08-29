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كُتّاب وآراء
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اعتداء مفضٍ لعاهة خطيرة يوقف شخصين بالقنيطرة
الخميس 29 غشت 2019 - 19:40
تفاعلا مع الاعتداء الذي راح ضحيته شاب بمدينة القنيطرة، يوم عيد الأضحى الماضي، على أيدي ثلاثة أشخاص مسلحين بأسلحة بيضاء، أكّد مصدر أمني أن الاعتداء لم يكن بغرض السرقة، بل ارتبط بخلافات سابقة بين الطرفين.
وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الشرطة القضائية تمكنت من إيقاف اثنين من المشتبه فيهم، وجرى وضعهما رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
يُشار إلى أن الموقوفيْن على خلفية القضية المذكورة يُشتبه في تورّطهما في الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - يجب قهر المجرمين باحكام صارمة الخميس 29 غشت 2019 - 19:59
وهل الخلاف يبيح لهم الاعتداء على الضحية بالسلاح الابيض كادو ليقتلوه لولا الطاف الله يستاهلون خمسة وعشرون عاما لكل مجرم معتد بالسلاح الابيض
2 - تائه الخميس 29 غشت 2019 - 20:11
هذه محاولة قتل يجب الحكم على المجرمين بأشد العقوبات مع متمنياتي للأخ المعتدى عليه بالشفاء العاجل ان شاء الله
3 - chakib الخميس 29 غشت 2019 - 20:12
هاذ الشي كله و هاذ المآسي هم نتيجة الجمعية الغبية العدوة للوطن و المواطنين التي تدافع عن عدم تطبيق الإعدام.
4 - حاميدو الخميس 29 غشت 2019 - 20:12
مهما يكن الإختلاف والدوافع فالإعتداء كان وحشيا وبلا رحمة ولا إنسانية ويستوجب عقابا قاسيا....
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