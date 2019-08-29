اعتداء مفضٍ لعاهة خطيرة يوقف شخصين بالقنيطرة

هسبريس من الرباط

تفاعلا مع الاعتداء الذي راح ضحيته شاب بمدينة القنيطرة، يوم عيد الأضحى الماضي، على أيدي ثلاثة أشخاص مسلحين بأسلحة بيضاء، أكّد مصدر أمني أن الاعتداء لم يكن بغرض السرقة، بل ارتبط بخلافات سابقة بين الطرفين.

وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الشرطة القضائية تمكنت من إيقاف اثنين من المشتبه فيهم، وجرى وضعهما رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

يُشار إلى أن الموقوفيْن على خلفية القضية المذكورة يُشتبه في تورّطهما في الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة.