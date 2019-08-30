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الرئيسية | حوادث | كمين أمنيّ بتطوان يسقط شخصين لحيازة مخدّرات

كمين أمنيّ بتطوان يسقط شخصين لحيازة مخدّرات

كمين أمنيّ بتطوان يسقط شخصين لحيازة مخدّرات
جمال سماحي من تطوان
الخميس 29 غشت 2019 - 23:35

تمكّنت عناصر أمن تابعة للمصلحة الولائيّة للشّرطة القضائيّة بتطوان، الأربعاء، من توقيف شخصين، وحجز كمّية من مخدّر الشّيرا بلغت 28 كيلوغراما.

مصدر أمنيّ أفاد، في تصريح لهسبريس، بأنّ عمليّة مراقبة وتتبّع مشتبه في حيازتهما كمّية كبيرة من المخدّرات، إثر معلومات مؤكّدة توصّلت بها عناصر مصلحة الشّرطة القضائيّة، قادت إلى توقيفهما متلبّسين، بعد نصب كمين محكم لهما، إذ ضبطت معهما 28 كلغ من مخدّر الشّيرا، على شكل أكياس من الحجم المتوسّط، مخبّأة بعناية بغرفة مكتراة من طرفهما بحيّ الباريو.

المصدر ذاته أضاف أنّ عمليّة التّفتيش أسفرت عن حجز مبلغ ماليّ وهاتفين نقّالين، وضعا رهن إشارة المصالح المختصّة، لإجراء الخبرات التّقنيّة الّلازمة عليهما، واستغلالها في الأبحاث؛ فيما تمّ وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النّظريّة، تنفيذا لتعليمات النّيابة العامّة، من أجل تعميق البحث معهما.

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1 - مغترب الجمعة 30 غشت 2019 - 00:02
فوقاش يديرو الكمين لناهبي المال العام و مروجي الاحلام الزائفة
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