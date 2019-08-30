24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2606:5613:3317:0620:0021:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. عطشى مولاي بوعزة يلجؤون إلى التصعيد بخنيفرة (5.00)

  2. باحث: أساتذة مغاربة يعملون في مطاعم بإسبانيا (5.00)

  3. بنعطية يبدي استعداده للعودة إلى البطولة الإيطالية (5.00)

  4. "مي خدوج" .. سيدة نذرت حياتها لتخفيف معاناة مرضى السرطان (5.00)

  5. أسطورة المغرب "قوة فلاحية" تتبخّر أمام ارتفاع الواردات وندرة المياه (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | جمارك معبر فرخانة الحدودي تضبط هواتف ذكية

جمارك معبر فرخانة الحدودي تضبط هواتف ذكية

جمارك معبر فرخانة الحدودي تضبط هواتف ذكية
هسبريس من الرباط
الجمعة 30 غشت 2019 - 06:50

تمكنت عناصر الجمارك بالمعبر الحدودي "فرخانة" بالناظور من حجز عدد من الهواتف الذكية، كانت مخبأة داخل خزان وقود وفي جانب محرك سيارة.

وأوضحت مصادر الجريدة أن عدد الهواتف الذكية المحجوزة بلغ 500 هاتف، جرى ضبطها خلال إجراء عملية تفتيش روتينية، مضيفة أن القيمة الإجمالية لتلك الهواتف بلغت حوالي 80 مليون سنتيم.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تمت إحالة سائق السيارة على الشرطة القضائية من أجل التحقيق معه حول مصدر تلك الهواتف ووجهتها.

يُشار إلى أن عناصر الجمارك بالمعبر الحدودي فرخانة أحبطت، هذا الأسبوع، مجموعة من عمليات التهريب، همت سلعا مختلفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.