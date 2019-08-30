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جمارك معبر فرخانة الحدودي تضبط هواتف ذكية
الجمعة 30 غشت 2019 - 06:50
تمكنت عناصر الجمارك بالمعبر الحدودي "فرخانة" بالناظور من حجز عدد من الهواتف الذكية، كانت مخبأة داخل خزان وقود وفي جانب محرك سيارة.
وأوضحت مصادر الجريدة أن عدد الهواتف الذكية المحجوزة بلغ 500 هاتف، جرى ضبطها خلال إجراء عملية تفتيش روتينية، مضيفة أن القيمة الإجمالية لتلك الهواتف بلغت حوالي 80 مليون سنتيم.
وأضافت المصادر ذاتها أنه تمت إحالة سائق السيارة على الشرطة القضائية من أجل التحقيق معه حول مصدر تلك الهواتف ووجهتها.
يُشار إلى أن عناصر الجمارك بالمعبر الحدودي فرخانة أحبطت، هذا الأسبوع، مجموعة من عمليات التهريب، همت سلعا مختلفة.