خيانة زوجية وانتحال صفة في مستشفى خريبكة

هسبريس من خريبكة

دخلت قضية اعتقال أربعة أشخاص من داخل غرفة مغلقة بأحد الأقسام الطبية بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة منعطفا جديدا، بعدما قرّرت النيابة العامة، اليوم، إحالة الموقوفين (شابّان وشابّتان) على الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي "خريبكة 2"، وتكييف القضية حسب التهم الموجهة إليهم.

وأفادت مصادر الجريدة بأن التهم التي جرى توجيهها إلى الموقوفين الأربعة، وضمنهم متدرّبة بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، تتمثل في "الخيانة الزوجية والمشاركة فيها، وانتحال صفة، والفساد والتحريض عليه"، كل حسب المنسوب إليه.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه من بين التهم التي وجهت إلى المتدربة بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني تهمة "انتحال صفة"، إذ كانت تقدّم نفسها لقاصدي المرفق الصحي على أنها ممرضة؛ فيما توزعت باقي التهم على الموقوفين الأربعة الذين كانوا يتواجدون بغرفة مغلقة في أوضاع مشبوهة تحت جنح الظلام.

وكان المستشفى الإقليمي بخريبكة شهد، قبل ثلاثة أيام، واقعة ضبط أربعة أشخاص داخل غرفة مغلقة بجناح الطب العام، في وقت متأخر من الليل، ما دفع حراس الأمن الخاص إلى إشعار المصالح الأمنية التي اعتقلت الشابين والشّابتين، ووضعتهم رهن الحراسة النظرية من أجل البحث معهم.

يُشار إلى أن الواقعة عرفت تفاعلا كبيرا من طرف متتبعي الشأن المحلي بخريبكة، إذ عبّر عدد منهم بمواقع التواصل الاجتماعي عن استنكار ما حدث داخل مرفق صحي يقصده المرضى للعلاج، في وقت قصده شابان غريبان للاختلاء بشابتين، إحداهما تقضي فترة تدريب من أجل تطوير مهاراتها المهنية في القطاع الصحي.