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الرئيسية | حوادث | خيانة زوجية وانتحال صفة في مستشفى خريبكة

خيانة زوجية وانتحال صفة في مستشفى خريبكة

خيانة زوجية وانتحال صفة في مستشفى خريبكة
هسبريس من خريبكة
الخميس 29 غشت 2019 - 20:23

دخلت قضية اعتقال أربعة أشخاص من داخل غرفة مغلقة بأحد الأقسام الطبية بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة منعطفا جديدا، بعدما قرّرت النيابة العامة، اليوم، إحالة الموقوفين (شابّان وشابّتان) على الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي "خريبكة 2"، وتكييف القضية حسب التهم الموجهة إليهم.

وأفادت مصادر الجريدة بأن التهم التي جرى توجيهها إلى الموقوفين الأربعة، وضمنهم متدرّبة بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، تتمثل في "الخيانة الزوجية والمشاركة فيها، وانتحال صفة، والفساد والتحريض عليه"، كل حسب المنسوب إليه.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه من بين التهم التي وجهت إلى المتدربة بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني تهمة "انتحال صفة"، إذ كانت تقدّم نفسها لقاصدي المرفق الصحي على أنها ممرضة؛ فيما توزعت باقي التهم على الموقوفين الأربعة الذين كانوا يتواجدون بغرفة مغلقة في أوضاع مشبوهة تحت جنح الظلام.

وكان المستشفى الإقليمي بخريبكة شهد، قبل ثلاثة أيام، واقعة ضبط أربعة أشخاص داخل غرفة مغلقة بجناح الطب العام، في وقت متأخر من الليل، ما دفع حراس الأمن الخاص إلى إشعار المصالح الأمنية التي اعتقلت الشابين والشّابتين، ووضعتهم رهن الحراسة النظرية من أجل البحث معهم.

يُشار إلى أن الواقعة عرفت تفاعلا كبيرا من طرف متتبعي الشأن المحلي بخريبكة، إذ عبّر عدد منهم بمواقع التواصل الاجتماعي عن استنكار ما حدث داخل مرفق صحي يقصده المرضى للعلاج، في وقت قصده شابان غريبان للاختلاء بشابتين، إحداهما تقضي فترة تدريب من أجل تطوير مهاراتها المهنية في القطاع الصحي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - سعيد . أ الخميس 29 غشت 2019 - 20:41
هذه الواقعة تعزز ما جاء في البرنامج الاذاعي للصحفي المتميز محمد عمورة ، فالمتدربة مشروع ممرضة .
هذه الشجرة التي تخفي الغابة سيادة الوزير .
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60
2 - موحند أموسى الخميس 29 غشت 2019 - 20:43
مبقاتشي وزارة الصحة ولات وزارة ممارسة الجنس؛ والله الى ولنا كنخافو على ولداتنا معى هاد الوحوش الادمية؛ أمزال وزارة العليم بغات تقرهم ممارسة الجنس؛ إتقو الله راه مغتسعوشي فالقبر ديالكم المسؤلين
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29
3 - مومو الخميس 29 غشت 2019 - 20:46
لقد سبق ان وقعت مثل هده القضية و بطلتها كانت ممرضة في الهﻻل اﻻحمر المغربي بأحد المستشفيات حيت كانت تتسلم اامقابل من عشاق المتعة و تتركهم داخل غرفة الفحص الى ان افتضح اﻻمر و تقرر طرد جميع مراكز ااهﻻل اﻻحمر من جميع مستشفيات المملكة
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19
4 - بنكبور الخميس 29 غشت 2019 - 20:49
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
شوهوا بأنفسهم و بأسرهم بل و شوهوا بالمهنة الشريفة في ذلك المكان بااضبط الذي لاتنقصه مشاكل
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24
5 - znasni الخميس 29 غشت 2019 - 21:07
trop chère les hôtels en cette période de vacances
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