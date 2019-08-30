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الرئيسية | حوادث | مذكرات بحث توقع بشخصين في قبضة أمن سطات

مذكرات بحث توقع بشخصين في قبضة أمن سطات

مذكرات بحث توقع بشخصين في قبضة أمن سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 30 غشت 2019 - 03:11

وضعت عناصر الأمن التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات، الخميس، شخصين مطلوبين للعدالة تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، مع الاستماع إليهما في محاضر تمهيدية قبل عرضهما على ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إليهما.

وأفادت مصادر هسبريس بأن توقيف المشتبه فيهما، من قبل فرقة الاستعلام الجنائي والبحث التقني للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات، جاء نتيجة عمليات أمنية متفرقة، فضلا عن الأبحاث المكثفة التي تم تفعيلها على خلفية مذكرات البحث الصادرة في حقهما على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق بالسرقات وترويج المخدرات.

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات، عن حجز كمية من مخدر الشيرا، ومبالغ مالية محصلة من النشاط الإجرامي.

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