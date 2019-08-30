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الغموض يلف وفاة ستّيني في منحدر قرب شفشاون
الجمعة 30 غشت 2019 - 05:01
عُثِرَ على جثّة ستّينيّ، الخميس، بمنحدر بمنطقة جنان النّيش السّاحليّة التّابعة للنّفوذ التّرابيّ لإقليم شفشاون، والّذي كان موضوع بحث من طرف أسرته منذ الأحد الماضي.
مصادر مطّلعة كشفت أن الهالك يبلغ 63 سنة، مقيم بمدينة طنجة، وكان في رحلة تخييم بمنطقة سيدي أعراب المجاورة لقرية اسطيحات السّاحليّة، مضيفة أنّه خرج الأحد المنصرم لممارسة رياضة المشي بالمنطقة، ولم يظهر له أثر حتّى صباح اليوم، حيث عثر عليه جثّة هامدة.
المصادر ذاتها رجّحت أن يكون حادث الوفاة ناجما عن تعثّر قدمي الهالك بالمنحدر أثناء ممارسته رياضة المشي، ما تسبّب في سقوطه وارتطام رأسه بالصّخور، فيما ينتظر أنّ يؤكّد التّشريح سبب الوفاة.