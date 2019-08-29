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الرئيسية | حوادث | أمن فاس يوقف أشخاصا نقلوا مخدرات عبر القطار

أمن فاس يوقف أشخاصا نقلوا مخدرات عبر القطار

أمن فاس يوقف أشخاصا نقلوا مخدرات عبر القطار
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 29 غشت 2019 - 22:20

أفادت ولاية أمن فاس بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة تمكنت بناءً على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

ووفق ما أورده مصدر أمني لهسبريس فقد تم توقيف المشتبه فيهم الثلاثة بمحطة القطار بمدينة فاس وهم في حالة تلبس بحيازة 2900 قرص مهلوس، من بينها 900 قرص من مخدر "إكستازي"، و2000 من الأقراص الطبية المخدرة؛ كما تم العثور بحوزتهم على سلاح أبيض وهواتف محمولة، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الاتجار بالمخدرات.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تأتي، وفق المصدر الأمني ذاته، تتويجا للجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة تعاطي وترويج مختلف أنواع المخدرات، ولاسيما أقراص الهلوسة.

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1 - وكواك الحق الخميس 29 غشت 2019 - 22:48
بصراخة يجب أن يرقى فريق الأمن الذي أشرف و قبض على الجناة .
حتى لا نكون عدميين نشكر المخلصين و نذم المتهاونين .
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