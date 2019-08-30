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الرئيسية | حوادث | إنقاذ قاصرين مغاربة تخفوا في شاحنة للنقل الدولي

إنقاذ قاصرين مغاربة تخفوا في شاحنة للنقل الدولي

إنقاذ قاصرين مغاربة تخفوا في شاحنة للنقل الدولي
متابعة من خالد ملوك
الجمعة 30 غشت 2019 - 12:09

تمكنت عناصر الحرس المدني الإسباني المرابطة بميناء "ألميريا" الجنوبي من إنقاذ ستة قاصرين مغاربة، كانوا متخفين أسفل شاحنة كبيرة للنقل الدولي للسلع قادمة من المحطة المينائية لمدينة الناظور.

وأوضحت وسائل إعلام إسبانية أنه تم العثور على القاصرين بمساعدة كلاب مدربة على البحث عن الأشخاص المختبئين بقاع العربات، مشيرة إلى أنهم عمدوا إلى الاختباء بالقرب من محرك الشاحنة، الأمر الذي جعل سلامتهم الجسدية في خطر شديد.

وذكرت صحيفة "لابوث دي ألميريا" أن ضباط الشرطة المرابطين بمختلف الموانئ الإسبانية يكثفون من جهودهم خلال عملية عبور المهاجرين الأجانب المقيمين بالتراب الأيبيري، مشيرة إلى أنه خلال هذه الفترة تنتعش محاولات تسلل الأطفال القاصرين المغاربة والجزائريين عبر بواخر نقل الركاب.

وأضافت الصحيفة نفسها أن هؤلاء القاصرين يتحينون فرصة العبور إلى الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط عبر البواخر الراسية بميناءي سبتة ومليلية، مشيرة إلى أنهم يجازفون بمفردهم ويعرضون حياتهم للخطر من أجل الوصول إلى سواحل إقليم الأندلس.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عنابي عباس الجمعة 30 غشت 2019 - 12:32
بعيدا عن خطابات داوي خاوي والعام زين هاهو الواقع يبين فضيحة من فضاءح البلد وواقعه المرير
فما هو موقف الدولة عندما ترى أطفال يريدون ان يغادرون بلدهم ولو على حساب حياتهم !!
انه دليل على فشل الدولة وفشل كل مخططات والوعود
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