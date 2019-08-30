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كُتّاب وآراء
مديرية الأمن توضح حقيقة واقعة اعتداء بالقنيطرة
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تفاعلت بسرعة وجدية مع صور ومقطع فيديو تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي يتضمن تصريحات ضحية اعتداء جسدي حول تعرضه للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بهدف السرقة من قبل ثلاثة مشتبه فيهم.
وأوردت المديرية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن مصالحها باشرت بشأن هذه المعطيات بحثا أظهر أن الأمر يتعلق بقضية سبق وأن عالجتها مصالح ولاية أمن القنيطرة بتاريخ 13 غشت الجاري.
وقد تبين من خلال مراجعة المعطيات المتوفرة لدى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، يضيف البلاغ، أن القضية تتعلق بتعريض المشتبه فيهم الضحية لاعتداء جسدي بالسلاح الأبيض، وهم جميعا من ذوي السوابق القضائية، وذلك بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، وليس بغرض السرقة كما ورد في تصريح الضحية، وهي الواقعة التي تم على إثرها تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيف اثنين منهم في الحين.
وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة العامة المختصة فور انتهاء إجراءات البحث، فيما ما تزال الأبحاث جارية في حق مشتبه فيه ثالث تم تحديد هويته ونشر مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حقه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
اذا يجب تغيير نصوص القانون .
كل حامل لسكين يعاقب بثلاث سنوات سجنا نافذا .و سترون النتيجة.