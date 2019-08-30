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الرئيسية | حوادث | مديرية الأمن توضح حقيقة واقعة اعتداء بالقنيطرة

مديرية الأمن توضح حقيقة واقعة اعتداء بالقنيطرة

مديرية الأمن توضح حقيقة واقعة اعتداء بالقنيطرة
هسبريس من الرباط
الجمعة 30 غشت 2019 - 14:48

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تفاعلت بسرعة وجدية مع صور ومقطع فيديو تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي يتضمن تصريحات ضحية اعتداء جسدي حول تعرضه للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بهدف السرقة من قبل ثلاثة مشتبه فيهم.

وأوردت المديرية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن مصالحها باشرت بشأن هذه المعطيات بحثا أظهر أن الأمر يتعلق بقضية سبق وأن عالجتها مصالح ولاية أمن القنيطرة بتاريخ 13 غشت الجاري.

وقد تبين من خلال مراجعة المعطيات المتوفرة لدى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، يضيف البلاغ، أن القضية تتعلق بتعريض المشتبه فيهم الضحية لاعتداء جسدي بالسلاح الأبيض، وهم جميعا من ذوي السوابق القضائية، وذلك بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، وليس بغرض السرقة كما ورد في تصريح الضحية، وهي الواقعة التي تم على إثرها تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيف اثنين منهم في الحين.

وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة العامة المختصة فور انتهاء إجراءات البحث، فيما ما تزال الأبحاث جارية في حق مشتبه فيه ثالث تم تحديد هويته ونشر مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حقه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - Karim karim الجمعة 30 غشت 2019 - 15:12
لا حول ولا قوه الا بالله العظيم اتمنى من السلطات ان تطبق اشد العقوبات على هذان المجرمان
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19
2 - Maghribi الجمعة 30 غشت 2019 - 15:14
أن القضية تتعلق بتعريض المشتبه فيهم الضحية لاعتداء جسدي بالسلاح الأبيض، وهم جميعا من ذوي السوابق القضائية، وذلك بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، وليس بغرض السرقة كما ورد في تصريح الضحية، c'est ce qui vous intiresse wa Sobhana Allah , maroc c'est fini wallah , ce qui me provoque c'est lorse qu'ils disent 'balad Alamn wa Aman"
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7
3 - مغربي الجمعة 30 غشت 2019 - 15:18
كلهم من دي السوابق العدلية . الله يخليها سلعة أعطانا السجن المغربي
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15
4 - لالا الجمعة 30 غشت 2019 - 15:18
يجب معاقبة حاملي السلاح الابيض عقوبة قاسية.
اذا يجب تغيير نصوص القانون .
كل حامل لسكين يعاقب بثلاث سنوات سجنا نافذا .و سترون النتيجة.
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20
5 - مابل مروان الجمعة 30 غشت 2019 - 15:24
دائما نفس سيناريوهات الجريمة تعاد و تؤدى من طرف مجرمين ارغدوا و عاثوا اجراما و فسادا، هؤلاء لا يصلحهم السجن و لا يقوم سلوكهم، اما ترحيلهم إلى سجون بلدان أخرى تعرف كيف تقوم سلوك الجانحين و المجرمين، و إذا لم تقدر السلطات، عليها ان تغير المنظومة الجنائية و تحكم على هؤلاء بالإعدام مع التنفيذ.
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4
6 - احمد الجمعة 30 غشت 2019 - 15:26
يجب تداخل كل الاطراف المعنية للقضاء على جل الظواهر السلبية وذلك بخلق فرص الشغل وخاصة الفئة الشابة ؛ كما يجب احالة بعض الشباب المذمنين على اطباء مختصين للعلاج ، كما لا ننسى التكوين النافع والمجدي لتسهيل عملية الولوج الى سوق الشغل وعدم الاقتصار عىى المقاربة الامنية وان كانت تجدي احيانا .
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-1
7 - Hassan Sima الجمعة 30 غشت 2019 - 15:29
هـذا غباء من الضحية أن يگذب وهـو على علم بالحقيقة أگره الگذب فاليتحمل گل مسؤوليات أفعاله وأقواله
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2
8 - Allal الجمعة 30 غشت 2019 - 15:41
الضحية صرح بأنه لم يكن يعرف الذين عرضوه العنف.الأمن يقول العكس٠ والأمن يرتكز إلى أقوال الضحية في المحضر ونظرا لحالة الضحية الصحية فما أظن أنه صرح للشرطه بما صرح تحت الضغط ٠ إذا فلماذا هذا التناقض في أقوال الضحية؟
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-1
9 - ملاحظة مهمة الجمعة 30 غشت 2019 - 15:42
الله يلطف بشبابنا. ما يجب معرفته هو أن تعاطي المخدرات بمختلف أنواعها و خاصة حبوب الهلوسة تعد السبب الرئيسي لأحداث العنف التي تعرفها المملكة لذا فالأولى محاربة مروجي المخدرات وزجهم في السجون. رجال الأمن جازاهم الله خيرا يقومون بالواجب إلا أن عددهم يبقى غير كاف أمام تنام الجرائم. وما أثار انتباهي في صورة الضحية هو الصدأ الذي يغلف سرير المشفى.قمة العفن. الحاصول قطاع الصحة في الحضيض في المغرب.
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10 - من المسؤول ؟ الجمعة 30 غشت 2019 - 15:55
السلام عليكم متغرب من إيطاليا ، في إيطاليا لو ضبط معك سكين أو أداتٍ ما بدون مبرر و طوله يفوق 10 cm ، تقدم للمحاكمة و تؤدي غرامة مالية (1000€) . لو القانون المغربي عوض حضر البلاستيك( الميكة) و تغريم كل من بحوزته ! يقوم بإصدار قانون كل من يحمل سلاح ابيض اسود بني ان تطبق عليه عقوبة قاسية لردعه مع غرامة مالية و إصدار صورته في الأخبار . و كفانا من العفو من العقوبات الحبسية.
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11 - Moussa الجمعة 30 غشت 2019 - 15:57
وهم جميعا من ذوي السوابق القضائية
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