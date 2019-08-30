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الرئيسية | حوادث | قتيلان في حادثة سير بين تزنيت و"إثنين أكلو"

قتيلان في حادثة سير بين تزنيت و"إثنين أكلو"

قتيلان في حادثة سير بين تزنيت و"إثنين أكلو"
مصطفى البكار من تزنيت
الجمعة 30 غشت 2019 - 13:40

لقي شابان مصرعهما، فجر اليوم الجمعة، في حادثة سير مروعة وقعت على الطريق الرابطة بين مدينة تزنيت وجماعة إثنين أكلو، إثر اصطدام دراجة نارية كانا على متنها بشاحنة من الحجم الكبير.

واستنادا إلى مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الهالكين البالغين من العمر 23 سنة والمتحدرين من حي أفراك بتزنيت، لفظا أنفاسهما الأخيرة بمكان الحادث متأثرين بإصابات خطيرة على مستوى الرأس.

وذكرت المصادر ذاتها أن أسباب الحادث تعود إلى السرعة المفرطة التي كانت تسير بيها الدراجة النارية، مرجحة أن يكون الأمر له علاقة بتسابق بين الشابين وبين زميل لهما كان على متن دراجة نارية ثانية.

وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر السلطة المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة التابعة لجماعة إثنين أكلو إلى مكان الحادث، من أجل الإشراف على نقل الجثتين نحو مستوع الأموات بالمستشفى الإقليمي بتزنيت واتخاذ جميع التدابير اللازمة، في انتظار تعميق البحث في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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