أمن أصيلا يحبط تهريب 700 كيلوغرام من الشيرا

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن بمدينة أصيلة، صباح اليوم، من إحباط عملية تهريب شحنة من مخدر الشيرا انطلاقا من شاطئ المدينة.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوضح أن مصالح الأمن الوطني كانت قد ضبطت سيارة نفعية محملة بـ700 كيلوغرام من المخدرات بالقرب من شاطئ البحر، وضبط خمسة هواتف محمولة، فضلا عن توقيف شخص يبلغ من العمر 19 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف كافة المتورطين والمشاركين في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية.