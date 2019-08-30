24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2606:5613:3317:0620:0021:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. "فاجعة تارودانت" تضع إنقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية على المحكّ (5.00)

  2. مصل سم العقارب (5.00)

  3. إعداد الأطفال للدراسة (5.00)

  4. الحكومة تنوه بتوقيع محضر اتفاق "طلبة الطب" (5.00)

  5. بعد طول انتظار .. إحداث "الأعمال الاجتماعية" لموظفي الجماعات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | أمن بني ملال يطيح بمتورط ثان في التغرير بقاصر

أمن بني ملال يطيح بمتورط ثان في التغرير بقاصر

أمن بني ملال يطيح بمتورط ثان في التغرير بقاصر
هسبريس من بني ملال
الجمعة 30 غشت 2019 - 16:50

مكنت الأبحاث والتحريات التي تباشرها مصالح ولاية أمن بني ملال في قضية التغرير بقاصر وهتك العرض التي كانت ضحيتها فتاة قاصر من مدينة بني ملال من توقيف المشتبه فيه الثاني المتورط في هذه القضية.

وأفاد مصدر أمني بأن التحريات التي أجرتها مصالح الشرطة القضائية ببني ملال أظهرت أن المشتبه فيه الرئيسي، الذي جرى توقيفه في وقت سابق، كان يتواجد ساعة اقترافه لفعله الإجرامي رفقة شخص آخر على متن دراجة نارية.

وذكر المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن المعني بالأمر، الذي يبلغ من العمر 28 سنة وهو من ذوي السوابق القضائية، تم ضبطه وتوقيفه مساء الأربعاء المنصرم من طرف عناصر الفرقة المتنقلة للدراجين التابعة لولاية الأمن على مقربة من محطة لسيارات الأجرة وسط المدينة.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تعميق البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن ظروف وخلفيات هذا الفعل الذي وُصف بالإجرامي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.