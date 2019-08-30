أمن بني ملال يطيح بمتورط ثان في التغرير بقاصر

هسبريس من بني ملال

مكنت الأبحاث والتحريات التي تباشرها مصالح ولاية أمن بني ملال في قضية التغرير بقاصر وهتك العرض التي كانت ضحيتها فتاة قاصر من مدينة بني ملال من توقيف المشتبه فيه الثاني المتورط في هذه القضية.

وأفاد مصدر أمني بأن التحريات التي أجرتها مصالح الشرطة القضائية ببني ملال أظهرت أن المشتبه فيه الرئيسي، الذي جرى توقيفه في وقت سابق، كان يتواجد ساعة اقترافه لفعله الإجرامي رفقة شخص آخر على متن دراجة نارية.

وذكر المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن المعني بالأمر، الذي يبلغ من العمر 28 سنة وهو من ذوي السوابق القضائية، تم ضبطه وتوقيفه مساء الأربعاء المنصرم من طرف عناصر الفرقة المتنقلة للدراجين التابعة لولاية الأمن على مقربة من محطة لسيارات الأجرة وسط المدينة.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تعميق البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن ظروف وخلفيات هذا الفعل الذي وُصف بالإجرامي.