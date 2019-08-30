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كُتّاب وآراء
سيول وادي "أقا نوارك" تجرف خمسينيا بأمسمرير
علم لدى مصدر من السلطات المحلية أن مياه وادي أقا نوارك، الواقع بجماعة أمسمرير بإقليم تنغير، جرفت رجلا في عقده الخامس مساء أمس الخميس، ما أدى إلى وفاته.
وقال المصدر ذاته، في اتصال بجريدة هسبريس الإلكترونية، إن شخصا من الرحل يدعى قيد حياته "إ.ز" لقي مصرعه بعدما أن جرفته السيول التي عرفتها المنطقة الجبلية بأمسمرير مساء أمس الخميس، مشيرا إلى أن الضحية كان يرعى غنمه قبل أن تفاجئه السيول الجارفة.
وأضاف المتحدث أن بعض السكان عثروا على جثة الهالك وسط الوادي وتم إخطار السلطات المحلية بالواقعة، موردا أن الضحية يقطن رفقة أسرته بدوار إمي نوارك بجماعة أمسمرير.
يذكر أن عددا من مناطق إقليم تنغير، خصوصا الجبلية منها، عرفت منذ يوم الأربعاء تساقطات مطرية مهمة، مصحوبة بعواصف رعدية، نتجت عنها حمولة جميع الأودية وقطع بعض الطرقات.