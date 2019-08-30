24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2606:5613:3317:0620:0021:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. مصل سم العقارب (5.00)

  2. هانَتْ شُعوبٌ فآوى الأُسْدَ آجَامُهَا (5.00)

  3. الحكومة تفرج عن رفع التعويضات العائلية من 200 إلى 300 درهم (5.00)

  4. بعد طول انتظار .. إحداث "الأعمال الاجتماعية" لموظفي الجماعات (5.00)

  5. المبيعات ترفع معاملات "موتانديس" في سنة 2019 (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | سيول وادي "أقا نوارك" تجرف خمسينيا بأمسمرير

سيول وادي "أقا نوارك" تجرف خمسينيا بأمسمرير

سيول وادي "أقا نوارك" تجرف خمسينيا بأمسمرير
هسبريس من تنغير
الجمعة 30 غشت 2019 - 13:14

علم لدى مصدر من السلطات المحلية أن مياه وادي أقا نوارك، الواقع بجماعة أمسمرير بإقليم تنغير، جرفت رجلا في عقده الخامس مساء أمس الخميس، ما أدى إلى وفاته.

وقال المصدر ذاته، في اتصال بجريدة هسبريس الإلكترونية، إن شخصا من الرحل يدعى قيد حياته "إ.ز" لقي مصرعه بعدما أن جرفته السيول التي عرفتها المنطقة الجبلية بأمسمرير مساء أمس الخميس، مشيرا إلى أن الضحية كان يرعى غنمه قبل أن تفاجئه السيول الجارفة.

وأضاف المتحدث أن بعض السكان عثروا على جثة الهالك وسط الوادي وتم إخطار السلطات المحلية بالواقعة، موردا أن الضحية يقطن رفقة أسرته بدوار إمي نوارك بجماعة أمسمرير.

يذكر أن عددا من مناطق إقليم تنغير، خصوصا الجبلية منها، عرفت منذ يوم الأربعاء تساقطات مطرية مهمة، مصحوبة بعواصف رعدية، نتجت عنها حمولة جميع الأودية وقطع بعض الطرقات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - تعدادات الجمعة 30 غشت 2019 - 13:29
ان لله وان اليه راجعون رحمه الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
2 - nomade الجمعة 30 غشت 2019 - 13:41
نشكر هيسبريس على تغطيتها لأخبار هذه المناطق المنسية. ونترحم على الفقيد ونقدم خالص العزاء لذويه ومعارفه. إنا لله وإنا إليه راجعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
3 - محمد الغزاوي الجمعة 30 غشت 2019 - 14:01
إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله وحده
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - Robinhood الجمعة 30 غشت 2019 - 14:16
دائما ننتظر تعليمات ملكية حتى وقوع المصيبة ...حتى يموت لي موت ...حكومة فاشلة ..كل همها هو ملء البطون ...لابد من إستقالة وزير النقل و رئيس الحكومة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.