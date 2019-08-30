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كُتّاب وآراء
انقلاب "تريبورتور" يخلف قتيلا و4 جرحى بكلميم
توفي شخص وأصيب أربعة آخرون، اليوم، في حادث انقلاب دراجة ثلاثية العجلات "تريبورتور" بالقرب من دوار الفايجة على الطريق الرابطة بين مدينة كلميم وجماعة الشاطئ الأبيض.
وأوردت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الهالك، المزداد سنة 1985 والقاطن بحي الموحدين بكلميم، لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابة خطيرة على مستوى الرأس؛ فيما أصيب أربعة من زملائه بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها نحو مستعجلات المركز الاستشفائي الجهوي بكلميم، لتلقي العلاجات الضرورية.
وفور إخطارها، حلت بمكان الحادث السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي التابعة لجماعة الشاطئ الابيض، وأشرفت على نقل جثة الضحية نحو مستودع الأموات بمستشفى كلميم، موازاة مع ذلك فُتح تحقيق معمق لمعرفة ملابسات الواقعة تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.