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كُتّاب وآراء
وفاة متطوع للخدمة العسكرية في مستشفى مكناس
أفاد مصدر عسكري أن مجندا في إطار الخدمة العسكرية توفي اليوم الجمعة بالمستشفى العسكري مولاي اسماعيل بمكناس، وذلك على إثر مضاعفات في حالته الصحية.
وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر كان مصابا، حسب تصريح والدته، بمرض السكري المعتمد على الأنسولين لمدة 6 سنوات، وقد توقّف طوعا عن تناول دوائه من أجل التطوع والمشاركة في الخدمة العسكرية.
وجاء ضمن المعطيات التي توصلت بها هسبريس أن "الشاب التحق بالخدمة العسكرية، ولم يدل بأي معلومة حول مرضه للجنة الطبية، مؤكدا أنه لا يعاني من أي مشاكل صحية ولا يتناول أي دواء".
يُشار إلى أن عائلة الهالك استفادت من الدعم الذي يقدم لهذه الحالات من العاملين بالقوات المسلحة الملكية، وذلك في إطار حفظ الحقوق والدعم الضروري للعائلات.