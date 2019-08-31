سرقة الدراجات تجرّ أشخاصا إلى المساءلة بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

أفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الضابطة القضائية التابعة للأمن الولائي بسطات أوقفت الجمعة أربعة أشخاص، من بينهم قاصر، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية.

وجاء تفكيك العصابة الإجرامية نتيجة تكثيف الأبحاث والتحريات من قبل فرقة الاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات، بعد توصّلها بشكايات من ضحايا كشفوا فيها تعرضهم للسرقة.

عناصر الأمن تفاعلت مع شكايات الضحايا بالجدية المطلوبة، وهو ما مكن من توقيف مشتبه فيه وبحوزته دراجة نارية متحصلة من السرقة، قبل أن تسفر إجراءات البحث المنجزة في إطار هذه القضية عن توقيف باقي المشتبه فيهم.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عمليات التفتيش المنجزة من قبل عناصر الشرطة القضائية في هذه القضية مكنت من حجز مبالغ مالية مهمة متحصلة من النشاط الإجرامي للمشتبه فيهم، فضلا عن هواتف نقالة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات بإخضاع المشتبه فيهم البالغين لتدابير الحراسة النظرية، بينما جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر تحت المراقبة، لفائدة البحث التمهيدي الذي تباشره عناصر الضابطة القضائية، قبل عرض الموقوفين على أنظار ممثل الحق العام للنظر في التهم المنسوبة لكل واحد منهم.