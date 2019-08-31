24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:27
|06:57
|13:33
|17:05
|19:59
|21:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هكذا يخفّف تدبير المخاطر والأزمات من تداعيات الكوارث الطبيعية
- التصوير عوض المساعدة
- أمن أصيلا يحبط تهريب 700 كيلوغرام من الشيرا
- مخطط تنمية "كازا" .. الملايير تفشل في تحسين عيش البيضاويين
- العمراني يستعرض معالم السياسة الإفريقية للمغرب
"فاجعة تارودانت" تضع إنقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية على المحكّ (5.00)
إيحاتارن يَصدم الاتحاد الهولندي و"يرفض" اللعب لمنتخب "الطواحين" (5.00)
- حمودي: أقوال عصيد حول العربية "كليشيهات" .. آراء المقرئ إيديولوجية - (71)
- منظمة ألمانية تعد بإعادة بناء "نصب الهولوكست" - (68)
- مهندس يُحَمل العشوائية ووزارة التجهيز مسؤولية "مأساة تارودانت" - (58)
- فاجعة السيول بتارودانت تسائل "الحوض المائي" والأرصاد الجوية - (58)
- وفاة متطوع للخدمة العسكرية في مستشفى مكناس - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سرقة الدراجات تجرّ أشخاصا إلى المساءلة بسطات
أفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الضابطة القضائية التابعة للأمن الولائي بسطات أوقفت الجمعة أربعة أشخاص، من بينهم قاصر، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية.
وجاء تفكيك العصابة الإجرامية نتيجة تكثيف الأبحاث والتحريات من قبل فرقة الاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات، بعد توصّلها بشكايات من ضحايا كشفوا فيها تعرضهم للسرقة.
عناصر الأمن تفاعلت مع شكايات الضحايا بالجدية المطلوبة، وهو ما مكن من توقيف مشتبه فيه وبحوزته دراجة نارية متحصلة من السرقة، قبل أن تسفر إجراءات البحث المنجزة في إطار هذه القضية عن توقيف باقي المشتبه فيهم.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عمليات التفتيش المنجزة من قبل عناصر الشرطة القضائية في هذه القضية مكنت من حجز مبالغ مالية مهمة متحصلة من النشاط الإجرامي للمشتبه فيهم، فضلا عن هواتف نقالة.
وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات بإخضاع المشتبه فيهم البالغين لتدابير الحراسة النظرية، بينما جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر تحت المراقبة، لفائدة البحث التمهيدي الذي تباشره عناصر الضابطة القضائية، قبل عرض الموقوفين على أنظار ممثل الحق العام للنظر في التهم المنسوبة لكل واحد منهم.