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كُتّاب وآراء
شرطة مكناس توقف شابا متورطا في قتل شقيقه
أوقفت مصالح الشرطة القضائية لأمن مكناس، ليلة الجمعة، شابا في عقده الثالث، للاشتباه في تسببه في مقتل شقيقه، البالغ من العمر حوالي 50 سنة، إثر تبادل العنف بينهما داخل منزل أسرتهما الكائن بحي وجه عروس وسط العاصمة الإسماعيلية.
ووفق ما أوردته مصادر هسبريس، فإن المعطيات الأولية تشير إلى وفاة الضحية، المتزوج والأب لعدة أبناء، نتيجة تعرضه لنزيف دموي حاد بعد إصابته بجرح غائر على مستوى لسانه.
وأبرزت المصادر ذاتها أن الهالك، الذي يشتغل قيد حياته سائقا لشاحنة مخصصة لنقل البضائع، كان يعاني من مرض السكري؛ وهو ما فاقم إصابته الناجمة عن ضربة رأس خلال عراكه مع شقيقه.
وأشارت إلى أن سبب الخلاف الأسري بين الشقيقين قد يكون له علاقة بالإرث، موضحة أن الهالك لفظ أنفاسه الأخيرة لحظات قليلة بعد وصوله إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه، وفق مصادر الجريدة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف هذه القضية وملابساتها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
الجاني ستكبر حصته في الارث اثر موت اخيه ،لا كن مانفع الزيادة و الجاني سيعيش بين الجدران؟
فكر قبل ان تجيب او تتفاعل. خذها نصيحة
لا ندري فصول العراك واللهم ارحم هذا الأب وكن وليا لأهله.
الإرث تكلف ربنا بتقسيمه فلا يجوز لوارث أن يظلم وارثا. عائلات كثيرة يموت الهالك ولا تقسم التركة إلا بعد سنوات وكثيرا ما تنتهي بجرائم أو قطيعة رحم أو ظلم القوي للضعيف.
الظلم ظلمات يوم القيامة.
الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة