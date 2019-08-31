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الرئيسية | حوادث | شرطة مكناس توقف شابا متورطا في قتل شقيقه

شرطة مكناس توقف شابا متورطا في قتل شقيقه

شرطة مكناس توقف شابا متورطا في قتل شقيقه
رشيد الكويرتي من فاس
السبت 31 غشت 2019 - 00:05

أوقفت مصالح الشرطة القضائية لأمن مكناس، ليلة الجمعة، شابا في عقده الثالث، للاشتباه في تسببه في مقتل شقيقه، البالغ من العمر حوالي 50 سنة، إثر تبادل العنف بينهما داخل منزل أسرتهما الكائن بحي وجه عروس وسط العاصمة الإسماعيلية.

ووفق ما أوردته مصادر هسبريس، فإن المعطيات الأولية تشير إلى وفاة الضحية، المتزوج والأب لعدة أبناء، نتيجة تعرضه لنزيف دموي حاد بعد إصابته بجرح غائر على مستوى لسانه.

وأبرزت المصادر ذاتها أن الهالك، الذي يشتغل قيد حياته سائقا لشاحنة مخصصة لنقل البضائع، كان يعاني من مرض السكري؛ وهو ما فاقم إصابته الناجمة عن ضربة رأس خلال عراكه مع شقيقه.

وأشارت إلى أن سبب الخلاف الأسري بين الشقيقين قد يكون له علاقة بالإرث، موضحة أن الهالك لفظ أنفاسه الأخيرة لحظات قليلة بعد وصوله إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه، وفق مصادر الجريدة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف هذه القضية وملابساتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - غاضب السبت 31 غشت 2019 - 00:20
حسبي الله هو نعم الوكيل،مثل هاته الجرائم كنا نادرا مانسمع بها.الان أصبحت لغة و لحنا يتغنى به شارعنا المغربي.
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2 - نصيجة السبت 31 غشت 2019 - 00:21
لحضات الغضب قد تقرر مصيرك
الجاني ستكبر حصته في الارث اثر موت اخيه ،لا كن مانفع الزيادة و الجاني سيعيش بين الجدران؟
فكر قبل ان تجيب او تتفاعل. خذها نصيحة
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3 - Ammar السبت 31 غشت 2019 - 00:23
هذه الحالة الثانية التي أسمع بها بحر هذا الأسبوع، الأولى في سوق أربعاء الغرب والسبب واحد "الإرث"٠ فمن المستفيد، واحد في القبر والآخر في السجن والأطفال والزوجة تركوا للضياع ٠ لطفك يارب ٠
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4 - الخميس السبت 31 غشت 2019 - 00:32
الإرث هو سبب القطيعة بين أفراد الأسر بالمغرب لذا وجب تعديل القوانين وتحيين القديم منها وعلى المسؤولين عدم التفرج على المآسي الناتجة عن هذه المعضلة الشائكة.
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3
5 - محمد السبت 31 غشت 2019 - 00:38
الأخلاق اضمحلت أو في طريق الانقراض. الصغير لا يوقر الكبير والكبير قد لا يعطف على الصغير.
لا ندري فصول العراك واللهم ارحم هذا الأب وكن وليا لأهله.
الإرث تكلف ربنا بتقسيمه فلا يجوز لوارث أن يظلم وارثا. عائلات كثيرة يموت الهالك ولا تقسم التركة إلا بعد سنوات وكثيرا ما تنتهي بجرائم أو قطيعة رحم أو ظلم القوي للضعيف.
الظلم ظلمات يوم القيامة.
الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة
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6 - بزززاف السبت 31 غشت 2019 - 00:53
آنها حبوب الهلوسة التي تفقد الشخص صوابه وتؤدي إلى مثل هاته الجرائم. المؤبد لمروجي المخدرات.
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7 - عابر سبيل 2019 السبت 31 غشت 2019 - 00:54
لا حول ولا قوة الا بالله نحن للاسف نعيش في مجتمع يعرف انهيارا اخلاقيا خطيرا وتراجعا في منظومة القيم لا الكبير يرحم الصغير ولا الصغير يوقر الكبير
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8 - احمد السبت 31 غشت 2019 - 01:08
الى رقم 2 القاتل بسبب الارث لايرث انتهى كل شيئ بالنسبة له
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