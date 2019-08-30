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الرئيسية | حوادث | حادث يصرع ثلاثة أفراد من أسرة واحدة بالحوافات‬

حادث يصرع ثلاثة أفراد من أسرة واحدة بالحوافات‬

حادث يصرع ثلاثة أفراد من أسرة واحدة بالحوافات‬
فؤاد طباق من سيدي قاسم
الجمعة 30 غشت 2019 - 23:10

لقي ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، إثر حادثة سير وقعت مساء اليوم في الطريق الوطنية الرابطة بين سيدي قاسم ومشرع بلقصيري على مستوى جماعة الحوافات.

وحسب ما عاينته هسبريس في عين المكان، فإن الهالك (م.ز) كان ممتطيا دراجة نارية من الحجم المتوسط رفقة زوجته وابنتين تبلغان من العمر 5 و7 سنوات، عندما غادر دوار العروسين في اتجاه منزله بدوار احجاوة، وعند خروجهم إلى الطريق الرئيسية صدمتهم شاحنة من الحجم الكبير أردت الزوجين والبنت الصغرى قتلى في الحال؛ فيما أصيبت البنت الكبرى بجروح طفيفة استدعت نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى المحلي بمشرع بلقصيري.

وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، انتقلت عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية بالحوافات إلى عين المكان، لتنظيم حركة السير في انتظار نقل جثامين الضحايا إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بسيدي قاسم.

يشار إلى أن مدخل جماعة الحوافات يعرف العديد من حوادث السير، بفعل غياب الإنارة العمومية عند مداخل ومخارج الجماعة.

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