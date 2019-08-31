24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2706:5713:3317:0519:5921:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. مناصب بلا مسؤولية .. بنبركة يتساءل عن جدوى التعديل الحكومي (5.00)

  2. حمودي ولغات التدريس (5.00)

  3. مهندس يُحَمل العشوائية ووزارة التجهيز مسؤولية "مأساة تارودانت" (5.00)

  4. إيحاتارن يَصدم الاتحاد الهولندي و"يرفض" اللعب لمنتخب "الطواحين" (5.00)

  5. الضوضاء والانبعاثات السّامّة تحوّل الرباط إلى "مدينة بلا سيارات" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | شاب يواجه تهمتَي الاغتصاب والاحتجاز في العيون

شاب يواجه تهمتَي الاغتصاب والاحتجاز في العيون

شاب يواجه تهمتَي الاغتصاب والاحتجاز في العيون
هسبريس من الرباط
السبت 31 غشت 2019 - 17:10

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، اليوم السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاحتجاز والاغتصاب والسرقة وهتك العرض بالعنف.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بولاية أمن العيون كانت قد توصلت بشكاية الضحية، التي أوضحت أنها استقبلت بمنزلها ثلاث فتيات وثلاثة أشخاص من معارفهن، واحد منهم سبق له أن عرضها لاعتداء جنسي في وقت سابق، وذلك قبل أن يعمدوا إلى تعنيفها نتيجة حالة السكر التي كانوا عليها، وتعريضها للاغتصاب وهتك العرض بالعنف، وتوثيق ذلك في شريط لإرغامها على عدم تسجيل شكاية في مواجهتهم.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية مكنت من تشخيص هويات جميع المشتكى بهم، وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت العمليات الأمنية مستمرة لتوقيف باقي المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.