شبهة الاغتصاب تجرّ شابا إلى المحاكمة بمكناس

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاغتصاب.

وكانت مصالح الأمن الوطني، وفق ما أعلنته ولاية أمن مكناس، توصلت بشكاية من امرأة تشتغل في أحد المعامل بالمنطقة الصناعية "سيدي بوزكري"، تدعي فيها تعرضها للاغتصاب تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض؛ وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المكثفة، التي باشرتها الشرطة القضائية، في تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، يورد مصدر هسبريس، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر.