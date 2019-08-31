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الرئيسية | حوادث | الدركيون يعتقلون سبعينيّا ذبح زوجته نواحي سطات

الدركيون يعتقلون سبعينيّا ذبح زوجته نواحي سطات

الدركيون يعتقلون سبعينيّا ذبح زوجته نواحي سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 31 غشت 2019 - 14:05

تمكّنت عناصر الدرك الملكي بمركز لولاد، بتنسيق مع المركز القضائي وفرقة التشخيص التابعة لسرية سطات، اليوم السبت، من توقيف رجل سبعيني للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل في حق زوجته السبعينية باستعمال سلاح أبيض، بمسقط رأسيهما بدائرة ابن أحمد نواحي سطات، بسبب نزاع بينهما لأسباب مجهولة.

وحسب مصادر هسبريس تعود تفاصيل الحادث إلى يوم أمس الجمعة، حين تلقت عناصر درك لولاد سرية سطات إشعارا من جيران الزوجين بدوار الخلط، نواحي "عاصمة امزاب"، مفاده أن الزوجة البالغة من العمر 72 سنة، وزوجها البالغ 74 حولا، اختفيا عن الأنظار ولم يقوما بإخراج بهائهما للرعي كالعادة، لكونهما يعيشان وحيدين بعد هجرة أبنائهما للبحث عن لقمة العيش.

وإثر ذلك انتقلت عناصر الدرك الملكي بثلاثاء لولاد، وممثل عن السلطة المحلية، إلى المكان، حيث عملوا على اقتحام المنزل بعد استئذان النيابة العامة المختصة، فعثروا على جثة السبعينية ممدّة على الأرض بعد ذبحها من الوريد إلى الوريد، فضلا عن آثار العنف البادية على جسدها، دون العثور على زوجها، ليتم جمع كل المعطيات لفائدة البحث، قصد فكّ لغز الجريمة، قبل توجيه الجثة نحو قسم التشريح بمستشفى سطات.

وموازاة مع ذلك شنّت عناصر الدرك بكل من سطات وبرشيد حملات تمشيطية متتالية بغابة مكارطو ومحيط دوار الخلط وأولاد زيان ونواحي الدار البيضاء، بعد توصلها بمعلومات تفيد بتردّد المشتبه فيه على الأماكن المذكورة؛ وبعد تشديد الخناق عليه غادر المكان نحو أحد أقاربه ببرشيد، قبل توقيفه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على الوكيل العام للملك بسطات للنظر في المنسوب إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Hassan Sima السبت 31 غشت 2019 - 14:14
إلى جهـنم وبأس المصير الله إرحم المتوفاة
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4
2 - دجو السبت 31 غشت 2019 - 14:22
لا حول ولا قوة الا بالله. اعتقد ان هناك شيء خفي ومؤلم جعل هذا الشخص يقدم على فعلته الشنيعة.
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-5
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