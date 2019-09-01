الدرك يحقق في "وفاة غير طبيعية" بإقليم شفشاون

هسبريس من شفشاون

أنهى شاب في عقده الثالث حياته شنقا، اليوم السبت، بواسطة حبل وصله بشجرة زيتون ولفه حول عنقه على مقربة من بيت أسرته الكائن بدوار داروتان، التابع للنفوذ الترابي لجماعة تمروت في إقليم شفشاون.

مصادر محلية متطابقة أفادت بأن الهالك أعزب ويبلغ حوالي 30 سنة من العمر، مضيفة أنه وجد جثة هامدة في ظروف غامضة ولأسباب ما تزال مجهولة إلى حد كتابة هذه الأسطر.

ممثل عن السلطة المحلية حل بمكان الواقعة بمعية عناصر من الدرك الملكي التي فتحت تحقيقا في ظروفها وملابساتها، فيما نقلت جثّة الهالك إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح أو المعاينة الطبية تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة بهدف الوقوف على أسباب ودوافع هذه الوفاة غير الطبيعية.