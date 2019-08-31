البحرية الملكية تنقذ 247 من ركاب "قوارب الموت"

هسبريس - و.م.ع

علم لدى مصدر عسكري أن البحرية الملكية قدمت المساعدة، خلال ليلة الجمعة - السبت بعرض البحر الأبيض المتوسط، لـ247 مرشحا للهجرة السرية.

وأضاف المصدر ذاته أن هؤلاء المهاجرين، الذين ينحدر أغلبهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، ويوجد من بينهم نساء وأطفال، واجهوا صعوبات على متن قوارب تقليدية.

وأوضح المصدر أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، قبل أن يعادوا سالمين إلى مختلف موانئ شمال المملكة.