24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2706:5713:3317:0519:5921:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. مناصب بلا مسؤولية .. بنبركة يتساءل عن جدوى التعديل الحكومي (5.00)

  2. حمودي ولغات التدريس (5.00)

  3. مهندس يُحَمل العشوائية ووزارة التجهيز مسؤولية "مأساة تارودانت" (5.00)

  4. إيحاتارن يَصدم الاتحاد الهولندي و"يرفض" اللعب لمنتخب "الطواحين" (5.00)

  5. الضوضاء والانبعاثات السّامّة تحوّل الرباط إلى "مدينة بلا سيارات" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | البحرية الملكية تنقذ 247 من ركاب "قوارب الموت"

البحرية الملكية تنقذ 247 من ركاب "قوارب الموت"

البحرية الملكية تنقذ 247 من ركاب "قوارب الموت"
هسبريس - و.م.ع
السبت 31 غشت 2019 - 16:20

علم لدى مصدر عسكري أن البحرية الملكية قدمت المساعدة، خلال ليلة الجمعة - السبت بعرض البحر الأبيض المتوسط، لـ247 مرشحا للهجرة السرية.

وأضاف المصدر ذاته أن هؤلاء المهاجرين، الذين ينحدر أغلبهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، ويوجد من بينهم نساء وأطفال، واجهوا صعوبات على متن قوارب تقليدية.

وأوضح المصدر أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، قبل أن يعادوا سالمين إلى مختلف موانئ شمال المملكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.