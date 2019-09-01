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الرئيسية | حوادث | حادثة مرورية تنهي حياة رجل أمن وسط تطوان

حادثة مرورية تنهي حياة رجل أمن وسط تطوان

حادثة مرورية تنهي حياة رجل أمن وسط تطوان
هسبريس من تطوان
الأحد 01 شتنبر 2019 - 07:17

لقي موظف شرطة يشتغل بولاية أمن تطوان مصرعه في حادثة سير مميتة بعد اصطدام سيارته بشجرة على مستوى الطريق المداري، وفق ما أوردته مصادر هسبريس.

وحسب مصادر من عين المكان فإن الشرطي الضحية، المسمى قيد حياته خليل، والذي كان يشتغل بمصلحة الأرشيف في ولاية أمن تطوان، توفي متأثرا بخطورة الإصابة التي تعرض لها جراء قوة الاصطدام.

وقد حلت عناصر الأمن بمكان الحادث من أجل فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات الواقعة، في وقت جرى فيه إيداع جثمان الهالك بمستودع الأموات إلى حين انتهاء الخبرات الضرورية والإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات لتسليم الجثة إلى أسرته قصد الدفن.

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