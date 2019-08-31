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الرئيسية | حوادث | بطل الأموال المنثورة بالشارع في قبضة أمن طنجة

بطل الأموال المنثورة بالشارع في قبضة أمن طنجة

بطل الأموال المنثورة بالشارع في قبضة أمن طنجة
هسبريس من الرباط
السبت 31 غشت 2019 - 19:05

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من فجر اليوم، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، من ذوي السوابق القضائية في الجرائم الماسة بالممتلكات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتعدد السرقات بالكسر من داخل محلات تجارية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيه، وهو مقيم سابق بإسبانيا قبل أن يتم ترحيله بعد قضاء عقوبة سجنية من أجل السرقة، بإرشاد من حارسين ليليين بعدما تم الاشتباه في تورطه في ارتكاب عمليات سرقة، حيث تم العثور بحوزته على أدوات حديدية يشتبه في استخدامها في كسر الأقفال بغرض ارتكاب السرقة الموصوفة.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن المشتبه فيه ارتكب سرقات من داخل محلات تجارية، في ساعات متأخرة من الليل وباستعمال الكسر، من بينها السرقة التي استهدفت محلا لبيع العقاقير في شهر يوليوز المنصرم، والتي تخلى فيها المشتبه فيه عن المبالغ المالية المسروقة بالشارع العام بعدما تعذر عليه إتمام التنفيذ المادي لهذه الجريمة.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما مازالت الأبحاث والتحريات وعمليات التفتيش متواصلة لحجز أية منقولات أو أموال متحصلة من هذه الأفعال الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - mre السبت 31 غشت 2019 - 19:16
و هادوك الناس اللي جمعو الفلوس من الأرض واش ردوها لصاحبها أو لا عيدو بفلوس الحرام؟
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2 - nabil السبت 31 غشت 2019 - 19:17
بركاكة الله يحفضهم ويكتر من امتالهم ههه
هاد خونا مشا فيها كفتة ...مجرم غبي
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