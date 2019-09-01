24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:28
|06:58
|13:32
|17:04
|19:58
|21:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "التأمين التكافلي" يمنح "الأبناك الإسلامية" دفعة جديدة في المغرب
- مناصب بلا مسؤولية .. بنبركة يتساءل عن جدوى التعديل الحكومي
- تغيير المقررات الدراسية
- الفاسي الفهري: "مبادرة الدفاع عن اللغة العربية" لا تعادي الفرنسية
- فيلم "المفقودون" .. رحلة إلى جزيرة معزولة تتخبّط بين اليأس والأمل
مناصب بلا مسؤولية .. بنبركة يتساءل عن جدوى التعديل الحكومي (5.00)
الفاسي الفهري: "مبادرة الدفاع عن اللغة العربية" لا تعادي الفرنسية (5.00)
الضوضاء والانبعاثات السّامّة تحوّل الرباط إلى "مدينة بلا سيارات" (5.00)
مساعي الدكالي والأطباء تفشل في إيقاف برنامج إذاعي يدين "الاحتيال" (5.00)
نقابة مغربية تستعدّ لتنظيم "مسيرة شعبية" لفتح الحدود مع الجزائر (5.00)
- الفاسي الفهري: "مبادرة الدفاع عن اللغة العربية" لا تعادي الفرنسية - (112)
- هل تنسف خطوة "إسقاط الجنسية" آمال الإفراج عن الزفزافي ومن معه؟ - (104)
- بناة "نصب الهولوكوست" بمراكش يطلبون تدخل الملك محمد السادس - (89)
- مساعي الدكالي والأطباء تفشل في إيقاف برنامج إذاعي يدين "الاحتيال" - (87)
- احتلال الملك العمومي يستفحل وينغص حياة السكان بمدينة سلا - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تماس كهربائي يتسبب في احتراق سيارة بتاونات
شب حريق في سيارة خفيفة على طريق الوحدة قرب مدينة تاونات، السبت، دمرها بالكامل بعد انتشار ألسنة اللهب بشكل سريع بها.
ووفق مصادر هسبريس، كانت السيارة المذكورة تقل على متنها السائق وزوجته وفتاتين من أقربائهما، مبرزة أن هذا الحريق، الذي يرجح أنه ناجم عن وقوع تماس كهربائي بمحرك المركبة، لم يخلف إصابات في صفوف الركاب الأربعة.
وقد انتقلت عناصر الدرك الملكي لتاونات إلى عين المكان وفتحت تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث.