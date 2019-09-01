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الرئيسية | حوادث | تماس كهربائي يتسبب في احتراق سيارة بتاونات

تماس كهربائي يتسبب في احتراق سيارة بتاونات

تماس كهربائي يتسبب في احتراق سيارة بتاونات
رشيد الكويرتي من فاس
الأحد 01 شتنبر 2019 - 05:06

شب حريق في سيارة خفيفة على طريق الوحدة قرب مدينة تاونات، السبت، دمرها بالكامل بعد انتشار ألسنة اللهب بشكل سريع بها.

ووفق مصادر هسبريس، كانت السيارة المذكورة تقل على متنها السائق وزوجته وفتاتين من أقربائهما، مبرزة أن هذا الحريق، الذي يرجح أنه ناجم عن وقوع تماس كهربائي بمحرك المركبة، لم يخلف إصابات في صفوف الركاب الأربعة.

وقد انتقلت عناصر الدرك الملكي لتاونات إلى عين المكان وفتحت تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث.

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