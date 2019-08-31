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الرئيسية | حوادث | أمن برشيد يوقف شخصين بتهمة السرقة والمخدرات

أمن برشيد يوقف شخصين بتهمة السرقة والمخدرات

أمن برشيد يوقف شخصين بتهمة السرقة والمخدرات
هسبريس من الرباط
السبت 31 غشت 2019 - 20:22

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، أمس، من توقيف شخصين، أحدهما مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب أربع مذكرات بحث من أجل قضايا المخدرات والسرقة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في سرقة السيارات والاتجار بالمخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الشخصين الموقوفين يشتبه في تورطهما في اقتراف سرقة سيارتين بتاريخ 23 و28 غشت الجاري، وتفويتهما لشخص مبحوث عنه في قضايا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية بضواحي منطقة النواصر.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بمنطقة الدروة بضواحي الدار البيضاء مكنت من العثور على سيارة متحصلة من عملية السرقة، تم العثور داخلها على معدات وأدوات يشتبه في استخدامها في تسهيل اقتراف سرقة السيارات، وهي عبارة عن معدات للقطر وتثبيت صفائح السيارات وأدوات ميكانيكية، كما ثم ضبط بحوزة المشتبه فيهما 200 غرام من مخدر الشيرا و77 قرصا من مخدر الإكستازي وسلاح أبيض.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في هذه الأنشطة الإجرامية.

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