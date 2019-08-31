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كُتّاب وآراء
"إقصاء اسم سلا" يدفع إلى "اعتداء" شاب على واجهة حافلة لـ"ألزا"
قام شاب ملثم من أبناء مدينة سلا، وفق ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، بكتابة كلمة "سلا" على واجهة إحدى حافلات شركة "ألزا" التي تجوب شوارع الرباط وسلا وتمارة.
ووفق "فيديو" متداول فإن شابا عمد إلى إخفاء وجهه بوشاح فصيل كروي بمدينة سلا، وتوجه إلى الحافلة ليكتب بواسطة بخاخ كلمة "سلا"، إلى جوار كلمة "الرباط"، وذلك في ما يبدو "احتجاجا على تسمية حافلات "ألزا" حافلات الرباط، وإقصاء مدينة سلا"، وفق معلقين.
ولقي هذا التصرف العديد من التعليقات المتباينة، إذ أبدى البعض موافقتهم على هذا السلوك، "من أجل إثارة المسؤولين عن هذه الحافلات العمومية بشأن تسميتها حافلات الرباط وسلا وتمارة، وليس فقط الرباط، لما في ذلك من تنقيص لجارتي العاصمة"، وفقهم.
وفي المقابل استنكر كثيرون تصرف الشاب ومن معه، ونددوا أيضا بـ"بعض الصفحات "الفيسبوكية" التي "نفخت" في هذه الجزئية الصغيرة، وجعلت منها قضية كبيرة ذات أهمية"، ووصفوا التصرف بأنه "غير حضاري"، "لأن الحافلات ملك للجميع وليس للرباط وحدها أو لسلا أو غيرهما".
وكانت هسبريس رصدت تحفظات عدد من المواطنين السلاويين بخصوص الهُوية البصرية التي اكتفت بالإشارة فقط إلى اسم "الرباط"، في حين لم تتم الإشارة إلى مدينتي سلا وتمارة، رغم أن أغلب مستعملي الحافلات يقطنون بهما.
حسن بنزلا، وهو فاعل جمعوي وإعلامي في سلا، علَّق على هذا الأمر بالقول: "الرباط العاصمة على راسنا وعينينا..لكن سلا ماشي مدينة تابعة لها، وماشي حديقة خلفية، سميو العاصمة الرباط – سلا، ولى خليو لينا هويتنا واضحة".
وأضاف بنزلا في صفحته على "فيسبوك"، تزامناً مع قُرب بدء خدمة الحافلات الجديدة: "غُبن حقيقي أن يتم وَسْم مدينة الرباط على حافلات من المفروض أنها تجوب أحياء الرباط وسلا..سلا مدينة كاملة ماشي جزء من الرباط".
أما حميد بوشامة فكتب هو الآخر على "فيسبوك": "العُنصرية مرة أخرى تُجاه مدينة سلا..الكل يعلم أن حافلات ألزا ستجوب كل شوارع وأحياء الجارتين الرباط وسلا، في إطار اتفاقية تتضمن اسم المدينتين".
وذهب بوشامة إلى التساؤل حول هذا الأمر: "لماذا كُتب اسم الرباط على الحافلات ولم يكتب اسم سلا؟ هل الإخوان المسؤولون لا يشرفهم اسم سلا؟"، قبل أن يصف الأمر بـ"التهميش حتى في أبسط الأمور".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
ليس لسلا اي علاقة بالشركة .
شعب امي و غوغائي و جاهل و شعبوي .
ارتقوا ولو قليلا . فساد الدولة سببه فساد الشعب لان الدولة نتاج الشعب و ليس العكس .
؟؟؟؟ لاشيء .ان مدينة الرباط مرتبطة بسلا وسلا مرتبطة بالرباط مند القدم.....لماذا هذا التعصب الخاوي؟؟؟؟؟؟؟
فمثلا الخطوط الموجودة.25 متوجه الى الرباط ثم الخط 206 متوجه لسلا المدينة. وانتهى
والذي يجب ان يكون :
أولا خطوط تتجه للكلية لتخفيف المعاناة ورفع الحيف على الطلبة المتوجهين من احياء البراهمة وبن عويش والواد وحي الانبعاث وحي السلام وحي الشيخ المفضل من والى كلية سلا.
ثانيا زيادة خطوط الى الرباط على مسار الخط السابق 36 الذي كان يربط شرق احياء العيايدة بالرباط.
ثالثا ربط احياء الواد بسيدي موسى وحي اشماعو وسلا المدينة.
هذه بعض ملاحظات المواطن لتغطية حاجيات التنقل الملحة والانية
عقد التدبير المفوض للمجموعة ألزا و سيتي باس هو عقد مبرم مع مجموعة العاصمة الذي يضمن تجمع الحضري لكل من الرباط وسلا وتمارة ... قانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 ينص على هذا النوع من التعاون بين الجماعات وسمح لها أن تؤسس مؤسسة تسهر على تدبير مشاكل مشتركة و نموذجنا هنا االنقل إلا جانب الصرف الصحي وتوزيع الماء والكهرباء ... الخ، و للمعلومة رئيس المحموعة هو عمدة مدينة سلا السيد معتصم الذي انتخب رئيس لمجملس المدينة سلا كما هو نفس الشيء في الرباط و تمارة و الزاربيضاء وفاس وطنجة... ومدريد وباريس إلا أن هذه العواصم من أجل ترويج هويتها البصرية تخصص أموال طائلة و تقوم بترويجها بالملايير ، الرباط راه تسمات رباط الحمير حيت كانو يربطو فيها الحمير ويهبطو لسلا للحضارة ههه غسر ضاحكين سير تقراو شويا
فساد الدولة سببه فساد الشعب لان الدولة نتاج الشعب و ليس العكس
فالمسؤوليين جاؤوا من الشعب و الشعب هم الدولة و الدولة هي الشعب ،
لَا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ ، يعني هاذ الجيل أشر من ما كان قبله
حتى مطار سلا يسمونه مطار الرباط سلا و البعض يقول مطار الرباط...
سلا عاصمة البورغواطة لن تقبل التهميش