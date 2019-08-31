24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2706:5713:3317:0519:5921:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. مناصب بلا مسؤولية .. بنبركة يتساءل عن جدوى التعديل الحكومي (5.00)

  2. الضوضاء والانبعاثات السّامّة تحوّل الرباط إلى "مدينة بلا سيارات" (5.00)

  3. نجم "الأمين الأكرمي" يضيء سماء فن "موسيقى الآلة" في المغرب (5.00)

  4. أطفال العساكر يستفيدون من مخيم الجيش في إفران (5.00)

  5. اختراع القوّة كأساس للسياسة لدى ميكيافلي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | "إقصاء اسم سلا" يدفع إلى "اعتداء" شاب على واجهة حافلة لـ"ألزا"

"إقصاء اسم سلا" يدفع إلى "اعتداء" شاب على واجهة حافلة لـ"ألزا"

"إقصاء اسم سلا" يدفع إلى "اعتداء" شاب على واجهة حافلة لـ"ألزا"
هسبريس من الرباط
السبت 31 غشت 2019 - 21:00

قام شاب ملثم من أبناء مدينة سلا، وفق ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، بكتابة كلمة "سلا" على واجهة إحدى حافلات شركة "ألزا" التي تجوب شوارع الرباط وسلا وتمارة.

ووفق "فيديو" متداول فإن شابا عمد إلى إخفاء وجهه بوشاح فصيل كروي بمدينة سلا، وتوجه إلى الحافلة ليكتب بواسطة بخاخ كلمة "سلا"، إلى جوار كلمة "الرباط"، وذلك في ما يبدو "احتجاجا على تسمية حافلات "ألزا" حافلات الرباط، وإقصاء مدينة سلا"، وفق معلقين.

ولقي هذا التصرف العديد من التعليقات المتباينة، إذ أبدى البعض موافقتهم على هذا السلوك، "من أجل إثارة المسؤولين عن هذه الحافلات العمومية بشأن تسميتها حافلات الرباط وسلا وتمارة، وليس فقط الرباط، لما في ذلك من تنقيص لجارتي العاصمة"، وفقهم.

وفي المقابل استنكر كثيرون تصرف الشاب ومن معه، ونددوا أيضا بـ"بعض الصفحات "الفيسبوكية" التي "نفخت" في هذه الجزئية الصغيرة، وجعلت منها قضية كبيرة ذات أهمية"، ووصفوا التصرف بأنه "غير حضاري"، "لأن الحافلات ملك للجميع وليس للرباط وحدها أو لسلا أو غيرهما".

وكانت هسبريس رصدت تحفظات عدد من المواطنين السلاويين بخصوص الهُوية البصرية التي اكتفت بالإشارة فقط إلى اسم "الرباط"، في حين لم تتم الإشارة إلى مدينتي سلا وتمارة، رغم أن أغلب مستعملي الحافلات يقطنون بهما.

حسن بنزلا، وهو فاعل جمعوي وإعلامي في سلا، علَّق على هذا الأمر بالقول: "الرباط العاصمة على راسنا وعينينا..لكن سلا ماشي مدينة تابعة لها، وماشي حديقة خلفية، سميو العاصمة الرباط – سلا، ولى خليو لينا هويتنا واضحة".

وأضاف بنزلا في صفحته على "فيسبوك"، تزامناً مع قُرب بدء خدمة الحافلات الجديدة: "غُبن حقيقي أن يتم وَسْم مدينة الرباط على حافلات من المفروض أنها تجوب أحياء الرباط وسلا..سلا مدينة كاملة ماشي جزء من الرباط".

أما حميد بوشامة فكتب هو الآخر على "فيسبوك": "العُنصرية مرة أخرى تُجاه مدينة سلا..الكل يعلم أن حافلات ألزا ستجوب كل شوارع وأحياء الجارتين الرباط وسلا، في إطار اتفاقية تتضمن اسم المدينتين".

وذهب بوشامة إلى التساؤل حول هذا الأمر: "لماذا كُتب اسم الرباط على الحافلات ولم يكتب اسم سلا؟ هل الإخوان المسؤولون لا يشرفهم اسم سلا؟"، قبل أن يصف الأمر بـ"التهميش حتى في أبسط الأمور".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - EL NOUMRI السبت 31 غشت 2019 - 21:09
تصرف همجي كيف تريد من شركة صرفت الملايين لإقتناء حافلات جديدة و تكوين السائقين لترسلهم إلى مدينة الإجرام سلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
147
2 - مواطن السبت 31 غشت 2019 - 21:10
عقد الشركة مع الجماعة الحضرية للرباط و هي تتكفل بالنقل في مدينة الرباط و ربط مدينة الرباط بالمحاور الرابطة بينها مثل تمارة و عين عودة و سلا و ه هرهورة .... و غيرها .
ليس لسلا اي علاقة بالشركة .
شعب امي و غوغائي و جاهل و شعبوي .
ارتقوا ولو قليلا . فساد الدولة سببه فساد الشعب لان الدولة نتاج الشعب و ليس العكس .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
225
3 - خالد السبت 31 غشت 2019 - 21:10
تخلف وحماقة سلاوية.....ماالفرق بين الرباط وسلا
؟؟؟؟ لاشيء .ان مدينة الرباط مرتبطة بسلا وسلا مرتبطة بالرباط مند القدم.....لماذا هذا التعصب الخاوي؟؟؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
75
4 - سبحان الله السبت 31 غشت 2019 - 21:12
بنادم سبحان الله العظيم خصو غير فاش الصق .واش مكاينش حوايج مهمين اللي يمكن تهتم بهم من غير كتابة سمية على الطوبيس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
68
5 - Ali السبت 31 غشت 2019 - 21:14
غدا سوف يكسرونهم تحت ذريعة سلا تمارة ... حافلات الرباط بما انها تخرج من الرباط و تنتهي بالرباط واغلبها وجهته الرباط . سلا اعتبرها مدن النوم و الاكل لان الأغلبية تعمل في الرباط و تقطن في سلا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
42
6 - المهدي السبت 31 غشت 2019 - 21:14
كانوا يطلبون فقط توفير الحافلات بعد ان أنهكهم الخطّافة والتكدس في علب السردين المهترئة والأن بعد ان وفروا لهم حافلات هاي كلاص بالويفي والكليماتيزور والمقاعد المريحة نسوا بسرعة قال لك خَص كتابة اسم سلا ! غدا ينوض شي واحد أخر يهرس حيث ما عجبوش اللون ديال الطوبيس ! أسيدي غير أرى لنا فاش نركبو وسمّيوهم حتى حافلات بومباي .. البساااالة ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
92
7 - Yacine السبت 31 غشت 2019 - 21:15
وتبقى القضية الأساسية والجوهرية عن اسباب تذيل المغرب في الترتيب العالمي للصحة، وتفشي الفوضى والسيبة و فشل المنضومة التعليمية ووو.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
8 - Kappor السبت 31 غشت 2019 - 21:18
اريد ان اثير انتباه شركة الزا الى الخصاص المهول في احياء الواد العيايدة .
فمثلا الخطوط الموجودة.25 متوجه الى الرباط ثم الخط 206 متوجه لسلا المدينة. وانتهى
والذي يجب ان يكون :
أولا خطوط تتجه للكلية لتخفيف المعاناة ورفع الحيف على الطلبة المتوجهين من احياء البراهمة وبن عويش والواد وحي الانبعاث وحي السلام وحي الشيخ المفضل من والى كلية سلا.
ثانيا زيادة خطوط الى الرباط على مسار الخط السابق 36 الذي كان يربط شرق احياء العيايدة بالرباط.
ثالثا ربط احياء الواد بسيدي موسى وحي اشماعو وسلا المدينة.
هذه بعض ملاحظات المواطن لتغطية حاجيات التنقل الملحة والانية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
9 - التالي السبت 31 غشت 2019 - 21:23
والقادم اسوأ.حنا شعب خاصو اتنقل عن طريق قافلة من قوافل قريش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
46
10 - Salawi السبت 31 غشت 2019 - 21:25
جواب على تعليق "المواطن"
عقد التدبير المفوض للمجموعة ألزا و سيتي باس هو عقد مبرم مع مجموعة العاصمة الذي يضمن تجمع الحضري لكل من الرباط وسلا وتمارة ... قانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 ينص على هذا النوع من التعاون بين الجماعات وسمح لها أن تؤسس مؤسسة تسهر على تدبير مشاكل مشتركة و نموذجنا هنا االنقل إلا جانب الصرف الصحي وتوزيع الماء والكهرباء ... الخ، و للمعلومة رئيس المحموعة هو عمدة مدينة سلا السيد معتصم الذي انتخب رئيس لمجملس المدينة سلا كما هو نفس الشيء في الرباط و تمارة و الزاربيضاء وفاس وطنجة... ومدريد وباريس إلا أن هذه العواصم من أجل ترويج هويتها البصرية تخصص أموال طائلة و تقوم بترويجها بالملايير ، الرباط راه تسمات رباط الحمير حيت كانو يربطو فيها الحمير ويهبطو لسلا للحضارة ههه غسر ضاحكين سير تقراو شويا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-29
11 - kamal السبت 31 غشت 2019 - 21:27
كيما درنا مع الجاهلين وحلنا ياك هي خدمة عمومية لجميع المواطنين ولا نسيتو الطوبيسات لي كانو قبل انا مفهمت والو فهاد الجمعويين ديال المصالح الشخصية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
12 - مريريكشي السبت 31 غشت 2019 - 21:27
أين هو المشكل في إرضاء سكان سلا وتمارة والرباط ووضع إسم الإتجاه من وإلى على واجهة الباص كما هو معمول به في مدينة مراكش مع نفس الشركة(الزا )
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-23
13 - مواطنة السبت 31 غشت 2019 - 21:28
مشكلنا في هذا البشر الهمجي الغير المتحضر ..مهما وفرت الطرقات و الحدائق و الجملت الشوارع فإن لم يكن هناك مواطن متحضر لا يرمي الأزبال و لا يتبول بالفضاءات العامة و يحافظ على وسائل النقل العمومية سنظل في الحضيض..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
14 - الأندلس السبت 31 غشت 2019 - 21:28
تصرف غير أخلاقي نهائيا ، يوجد طرق كثيرة للاحتجاج غير تخريب الممتلكات العمومية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
15 - مواطن السبت 31 غشت 2019 - 21:29
تصرف صبياني. يجب معاقبته و متابعة الجمعية اللتي حرضت على هدا التصرف. لا يعقل ان يكتب في الحافلة جملة طويلة الرباط سلا الصخيرات تمارة عين عودة تامسنا. ادا ما اردنا ان نتبع نظرية من ينادون بكتابة اسم سلا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
16 - الحاج السبت 31 غشت 2019 - 21:29
انت رباطي وهو سلاوي بغيت نعرف اش عملت المباهية بالكلام الخاوي كفى من الانانية الكاذبة المغرب واحد والمغاربة كلهم واحد الذين يبحثون على الفثنة هم من يزرعون هذه الافكار الاستعمارية القديمة والكل يتذكر الظهير البربري الذي اصدره الاستعمار الفرنسي قصد التفرقة بين المغاربة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
17 - مصطفى 1975 السبت 31 غشت 2019 - 21:30
سبحان الله الإنسان دائما يشتكي ويلوم ويعبر بطرق عديدة غالبا تكون سلبية. كان المشكل في الأول هو حافلات النقل لتخفيف الاكتضاض وتغيير الحافلات القديمة بالحديثة. ولكن بعد توفير ذلك نعاني ونعارض ولماذا الرباط سلا قنيطرة بوقنادل تمارة زعير الرماني...ياك عارف الطوبيس فين غادي ركب وحمدالله وسكت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
18 - عيسى السبت 31 غشت 2019 - 21:31
لي تيقول مدينة سلا مدينة الإجرام هذا موضوع آخر يا أخي . القضية قضية إقصاء وهذا شاب تصرف بشكل أكتر من حضاري لإنه لم يقصي رباط بل تركها بجنب سلا . أن سلاوي حتى المطار مخسوش يتسمى برباط وهو فسلا. وأقول للمسؤولين انتبهوا انتم أمام عقول غير التي انتم معتادونها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-27
19 - Marroki السبت 31 غشت 2019 - 21:31
2 - مواطن التعليق الثاني كلامه صحيح جاء في محله
فساد الدولة سببه فساد الشعب لان الدولة نتاج الشعب و ليس العكس
فالمسؤوليين جاؤوا من الشعب و الشعب هم الدولة و الدولة هي الشعب ،
لَا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ ، يعني هاذ الجيل أشر من ما كان قبله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
20 - عقوبة سجنية السبت 31 غشت 2019 - 21:35
يجب ان يسجن لمدة لاتقل عن سنتين لكي يكون عبرة لكل ااجاهلين الذين يخربون وسائل النقل والاماكن العمومية التي يستفيذ منه المواطنين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
21 - Adilusa السبت 31 غشت 2019 - 21:36
نعم سلا مدينة قديمة و عريقة قبل الرباط و لا نقبل هذا التهميش الممنهج...
حتى مطار سلا يسمونه مطار الرباط سلا و البعض يقول مطار الرباط...
سلا عاصمة البورغواطة لن تقبل التهميش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-21
22 - mentalité de ouuuuf السبت 31 غشت 2019 - 21:37
Sale est un point noir au Maroc.ce geste en témoigne clairement mêmes pour les aveugles donc ça m’étonne pas.et d’ailleurs mon frère a été tué à sale en 2010 ,deux jours avant la fête de l’aid el kibir,9ans après rien n’a été fait et j vous laisse imaginer ma souffrance depuis...le bus est pour tout le monde c bête de penser autrement.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
23 - محمد من تمارة السبت 31 غشت 2019 - 21:37
بدون لف او دوران التصرف 'الهمجي ' الذي هو نوع من التمرد على المجتمع نظرا البؤس وكيفية النظام التربوي والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي على المسؤولين الانكباب على الاستثمار في الرأسمال البشري اولا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
المجموع: 23 | عرض: 1 - 23

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.