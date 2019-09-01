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الرئيسية | حوادث | شرطي ينهي حياة زوجته بالرصاص في مدينة سلا

شرطي ينهي حياة زوجته بالرصاص في مدينة سلا

شرطي ينهي حياة زوجته بالرصاص في مدينة سلا
هسبريس من الرباط
الأحد 01 شتنبر 2019 - 13:02

قتل رجل أمن برتبة مقدم شرطة زوجته، اليوم الأحد في مدينة سلا، باستعمال سلاحه الوظيفي؛ بعدما صوّب نحوها ثلاث رصاصات أزهقت روحها على الفور.

المديرية العامة للأمن الوطني أوردت، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات الجريمة.

وذكر البلاغ أن موظف الشرطة المشتبه فيه كان قد تقدم تلقائيا إلى دائرة أمنية للتصريح بجريمته، صباح اليوم الأحد، ليتقرر الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كل الدوافع والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - منير الأحد 01 شتنبر 2019 - 13:06
هناك بعض الزوجات اللواتي يجبرن أزواجهن على ارتكاب الجرائم و لكن نتمنى من الله عز وجل ان يمنع عنا شر البلية و الخلق
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2 - EL NOUMRI الأحد 01 شتنبر 2019 - 13:09
نعم يا سادة إنها مدينة سلا رمز الإجرام رقم واحد في البلاد مع الأسف و من طرف من كلفوا بحماية المواطنون و الممتلكات العامة و الخاصة
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3 - عازب الأحد 01 شتنبر 2019 - 13:14
أقسم بالله العظيم إلى كاينين شي مغربيات فاتو فرعون فالتفرعين ديالو ...في النهار الأول تا يديرو راسهوم دراوش أو من الزواج ... يرى رجالهم معهم الجحيم في الدنيا قبل الأخرة ... الحاصول .. مايتزوج بنادم تايفتح تحقيق معمق على السيدة لي بغاها تكون شريكة حياتو قبل ما يطلي سي كارثة ...
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4 - عبدو من الرباط الأحد 01 شتنبر 2019 - 13:16
كان الله في عون رجال الأمن ضغط العمل مع ضغط الحياة وقساوة العيش وبعض الزوجات الله يهديهم كايجي الراجل عالم بيه غي الله وكتزيد عليه .لا ابرر عمل الشرطي لكن هدا هو الواقع .
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5 - Noureddine الأحد 01 شتنبر 2019 - 13:19
مهما كان ما فعلته الزوجة على أساس أنها فعلت شيئا ما ، فما فعله الزوج أبشع وينم عن الشطط والامراض النفسية القابعة في مجتمعنا
يا للأسف
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6 - yassine الأحد 01 شتنبر 2019 - 13:19
لاحول و لاقوة إلا بالله، كثرت المآسي و المشاكل النفسية والضغوطات، كل و طريقته في الإنفجار، مشكلتنا أننا ليست لنا تقافة العلاج النفسي نراكم الضغوطات حتى الإنفجار، سبعيني يقتل زوجته أستاد يقتل زوجته شرطي يقتل زجته ، الإنتحارات أضحت ثقافة لدينا الله يكون في عون العائلتين القاتل و المقتول
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7 - محمد سعيد KSA الأحد 01 شتنبر 2019 - 13:20
السلام عليكم

لا حول ولا قوة إلا بالله

العشرة الزوجية تحتاج لصبر لا متناهي من الطرفين، القاعدة الشرعية إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فلا داعي للقتل.

نصيحة عامة للنساء لا تكثري من جدال زوجك ولا تقهريه وتكسريه بلسانك خاصة في مسألة إمكاناته ولا تقارنيه بزوج فلانه وعلانه فلكل رجل رزقه فالمهندس غير الطبيب وغير العامل المهني.
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8 - التومي الأحد 01 شتنبر 2019 - 13:21
سبحان الله لقد كثرت الجرائم ونسأل الله ان يرحم الفقيدة وان
يصبر أهلها وأهل الزوج الذي يعتبر هو ايضا مفقودا في حالة ثبتت عليه الجريمه لأنه سيفقد حريته في السجن . انا لله وانا اليه راجعون.
نسأل الله السلامة من كل مكروه. قد يتساءل الكثير من الناس عن أسباب الجريمة. الله أعلم بها. هناك امراض تنفسية أو عقلية وقد تكون لحظة غضب يتبعها ندم لايعيد الفقيدة إلى الحياة ولا يشفع لصاحب الجريمة لكي يستمر في الحياة كما اعتاد عليها.ألم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابيا بعد أن طلب منه الوصية لاتغضب.لاتغضب.لاتغضب ثلاث مرات
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9 - مغربي الأحد 01 شتنبر 2019 - 13:23
المرأة تفرغ عصبيتها و جنونها بالصياح و العويل إلى ندب جسدها و الرجل يفرغ غضبه بالقوة إلى حد القتل، مجتمع مريض نفسانيا
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10 - مهتم الأحد 01 شتنبر 2019 - 13:24
لا حول ولا قوة الا بالله ، كان الله في عونك ايها الشرطي ، ويعلم الله وحده ماذا عانيت وقاسيت كي تصل الى هذا الفعل . لكنني اعود مرة اخرى واقول بالاضافة الى ضغوط العمل واكراهاته ، لاتزال ايديولوجية تغليب كفة المرأة في بلدنا بشكل عشوائي على حساب حقوق الرجل وضرب قوامة الرجل عرض الحائط ودخول جمعيات كثيرة افسدت حياة الاسر وجعلت المرأة تتمرد في بيتها وعلى زوجها تحت مسمى المساواة وحقوق المرأة ، ستبقى هذه الاديولوجية العرجاء والعمياء والشعواء سببا في كثير من المآسي ، ولا زلنا سنشهد الكثير من الدراما بسبب المدونة وتطاول جهات كثيرة على الرجل وحقوقه في البيت ، في الشغل ، في الشارع العام .. ومايتبع ذلك من ظلم وتعسف في حقه تحت مسميات العنف والاغتصاب والتحرش والابتزاز ...
سنشهد افضع من هذا اذا لم يتم تدارك الامر
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11 - ريفي من الريف الأحد 01 شتنبر 2019 - 13:25
انا لله وانا اليه راجعون ولا حولة ولا قوة الا بالله والصراحة المدن ديال الداخل كثرو فيهم الجرائم والمشرملين وقطاع الطرق ,انا ماشي عنصري لكن حيت كندور في اليوتوب كنشوف العجب والعجائب بالنسبة للجرائم لي تيوقعو في المدن ديال الداخل نعم صحيح الصالح والطالح موجودين في اي مكان لكن ماشي بحال هاد الدرجة كاع.
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12 - مزوج الأحد 01 شتنبر 2019 - 13:25
يجب على الدولة أن تسهل عقدالطلاق كما تسهل على عقد الزواج ولاكم واسع النظر
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13 - miloud tanger الأحد 01 شتنبر 2019 - 13:28
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم اغفر لها وارحمها يا رب العالمين
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14 - nba الأحد 01 شتنبر 2019 - 13:28
الله اهدي العيالات ديال هاد الوقت . اقسم بالله مبقاو كيعبرو شي حد.
ولكن كيما كان الحال راه كاين الطلاق.
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15 - ادريس الأحد 01 شتنبر 2019 - 13:28
الحادث ليس الأول ولن يكون الأخير...الاسباب متعددة نفسية اجتماعية وعملية..حمل السلاح الوظيفي نار في يد مستعمله ...
نفذ الجريمة وسلم نفسه بهدوء تام..مشهد تكرر اكثر من مرة.
التحقيق سيكشف الأسباب ... المطلوب دورات تكوينية مستمرة في حمل السلاح ومخاطره..وكذا دعم رجال الأمن المشتغلين في ظروف قاسية وتحت ضعط أحيانا لا يحتمل ...دعم نفسي واجتماعي...
الجريمة وقعت...
رحم الله الضحية...ولا اعاد الله مثل هذه الجريمة ..
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16 - مشير الأحد 01 شتنبر 2019 - 13:29
آ العيالات تحاولوا على رجالكوم.. و سيروا للساهلة و ديما للساهلة راه الرجل خاصو المرأة اللي تشوف من حالو ماشي اللي تسد في وجهو البيبان.. حتى كيخرج على عقلو..
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17 - مواطن الأحد 01 شتنبر 2019 - 13:30
إن لله وإن إليه راجعون الضغط فالعمل من أسباب
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18 - يا ربي السلامة الأحد 01 شتنبر 2019 - 13:30
الصراحة اصبح استعمال رجال الشرطة لسلاحهم اىوظيفي يثير الذعر فمنهم من يقتل زوجته و منهم من يقتل نفسه و منهم من يقتل المواطنين بدم بارد...يجب ايجاد حل سريع لاعادة الثقة في جهاز الامن .
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19 - Hmida الأحد 01 شتنبر 2019 - 13:30
لاحول ولا قوة الا بالله رحم الله الفقيدة وكان الله في عون الزوج الذي فقد اعصابه و قتلها ببسلاحه الوظيفي لان النساء في وطننا الحبيب _ الا من رحم ربي _ لا يكترثن للعشرة كما كانت امهاتنا ولا يقدرن العيشة كما هو مرغوب عند اهل العقول والأمر سيان عند الرجال ايضا فاتقوا الله في القوارير يا معشر الرجال واحسن العشرة و العشير يا مجمع النساء ولكم في رسول الله اسوة حسنة
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20 - Abdelhak الأحد 01 شتنبر 2019 - 13:33
يبقى الإنسان إنسان. في الوقت الذي يجب على الشرطي أن يتصدى للجريمة يرتكبها بنفسه.لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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