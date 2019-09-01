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كُتّاب وآراء
شرطي ينهي حياة زوجته بالرصاص في مدينة سلا
قتل رجل أمن برتبة مقدم شرطة زوجته، اليوم الأحد في مدينة سلا، باستعمال سلاحه الوظيفي؛ بعدما صوّب نحوها ثلاث رصاصات أزهقت روحها على الفور.
المديرية العامة للأمن الوطني أوردت، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات الجريمة.
وذكر البلاغ أن موظف الشرطة المشتبه فيه كان قد تقدم تلقائيا إلى دائرة أمنية للتصريح بجريمته، صباح اليوم الأحد، ليتقرر الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كل الدوافع والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه القضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
يا للأسف
لا حول ولا قوة إلا بالله
العشرة الزوجية تحتاج لصبر لا متناهي من الطرفين، القاعدة الشرعية إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فلا داعي للقتل.
نصيحة عامة للنساء لا تكثري من جدال زوجك ولا تقهريه وتكسريه بلسانك خاصة في مسألة إمكاناته ولا تقارنيه بزوج فلانه وعلانه فلكل رجل رزقه فالمهندس غير الطبيب وغير العامل المهني.
يصبر أهلها وأهل الزوج الذي يعتبر هو ايضا مفقودا في حالة ثبتت عليه الجريمه لأنه سيفقد حريته في السجن . انا لله وانا اليه راجعون.
نسأل الله السلامة من كل مكروه. قد يتساءل الكثير من الناس عن أسباب الجريمة. الله أعلم بها. هناك امراض تنفسية أو عقلية وقد تكون لحظة غضب يتبعها ندم لايعيد الفقيدة إلى الحياة ولا يشفع لصاحب الجريمة لكي يستمر في الحياة كما اعتاد عليها.ألم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابيا بعد أن طلب منه الوصية لاتغضب.لاتغضب.لاتغضب ثلاث مرات
سنشهد افضع من هذا اذا لم يتم تدارك الامر
اللهم اغفر لها وارحمها يا رب العالمين
ولكن كيما كان الحال راه كاين الطلاق.
نفذ الجريمة وسلم نفسه بهدوء تام..مشهد تكرر اكثر من مرة.
التحقيق سيكشف الأسباب ... المطلوب دورات تكوينية مستمرة في حمل السلاح ومخاطره..وكذا دعم رجال الأمن المشتغلين في ظروف قاسية وتحت ضعط أحيانا لا يحتمل ...دعم نفسي واجتماعي...
الجريمة وقعت...
رحم الله الضحية...ولا اعاد الله مثل هذه الجريمة ..