شرطي ينهي حياة زوجته بالرصاص في مدينة سلا

هسبريس من الرباط

قتل رجل أمن برتبة مقدم شرطة زوجته، اليوم الأحد في مدينة سلا، باستعمال سلاحه الوظيفي؛ بعدما صوّب نحوها ثلاث رصاصات أزهقت روحها على الفور.

المديرية العامة للأمن الوطني أوردت، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات الجريمة.

وذكر البلاغ أن موظف الشرطة المشتبه فيه كان قد تقدم تلقائيا إلى دائرة أمنية للتصريح بجريمته، صباح اليوم الأحد، ليتقرر الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كل الدوافع والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه القضية.