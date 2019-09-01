صُراخ داخل مقبرة يتسبب في إيقاف شاب بخريبكة

هسبريس من خريبكة

أوقفت عناصر أمنية بخريبكة، منتصف الليلة الماضية، شابا بالقرب من مقبرة "حمو صالح" وسط المدينة، على خلفية تفاعل المصالح الأمنية مع إشعار توصّلت به حول احتمال تعرّض فتاة للاختطاف والاحتجاز ومحاولة الاغتصاب داخل المقبرة.

وعن تفاصيل الواقعة، أوضحت مصادر هسبريس أن مواطنين ربطوا الاتصال بالمصالح الأمنية، في وقت متأخر من الليل، حول سماعهم صوت فتاة تصرخ من داخل المقبرة، مع احتمال تعرّضها للاختطاف والاحتجاز بالقوة ومحاولة الاغتصاب من لدن بعض الشبّان.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر أمنية انتقلت على وجه السرعة، إلى مكان الواقعة؛ ما أسفر عن ضبط شاب في حالة سكر، دون أن يتم العثور على الفتاة موضوع التدخل أو المُعتدين المحتملين، ليتمّ وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة من أجل متابعته بحسب المنسوب إليه.