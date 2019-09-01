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الرئيسية | حوادث | صُراخ داخل مقبرة يتسبب في إيقاف شاب بخريبكة

صُراخ داخل مقبرة يتسبب في إيقاف شاب بخريبكة

صُراخ داخل مقبرة يتسبب في إيقاف شاب بخريبكة
هسبريس من خريبكة
الأحد 01 شتنبر 2019 - 14:10

أوقفت عناصر أمنية بخريبكة، منتصف الليلة الماضية، شابا بالقرب من مقبرة "حمو صالح" وسط المدينة، على خلفية تفاعل المصالح الأمنية مع إشعار توصّلت به حول احتمال تعرّض فتاة للاختطاف والاحتجاز ومحاولة الاغتصاب داخل المقبرة.

وعن تفاصيل الواقعة، أوضحت مصادر هسبريس أن مواطنين ربطوا الاتصال بالمصالح الأمنية، في وقت متأخر من الليل، حول سماعهم صوت فتاة تصرخ من داخل المقبرة، مع احتمال تعرّضها للاختطاف والاحتجاز بالقوة ومحاولة الاغتصاب من لدن بعض الشبّان.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر أمنية انتقلت على وجه السرعة، إلى مكان الواقعة؛ ما أسفر عن ضبط شاب في حالة سكر، دون أن يتم العثور على الفتاة موضوع التدخل أو المُعتدين المحتملين، ليتمّ وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة من أجل متابعته بحسب المنسوب إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عدمي و افتخر الأحد 01 شتنبر 2019 - 14:26
دولة فالحضيض هذه نتائج اللين في ما يخص الانسان و التششد في ما يخص امن كراسي المسؤولين بالاضافة الى العفو الملكي المشؤوم اللذي يبين رغم عمل الامن و جمع حتالة المجتمع يأتي العفو لافشاء التعفن مرة ثانية في هذا الجسد المتالم
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11
2 - غرباوي مهاجر الأحد 01 شتنبر 2019 - 14:30
أقرأ المقال واقول في نفسي اللهم اجعل الخاتمة في احسن الأحوال، الحمد لله وجدت في المقال: "الأمنية انتقلت على وجه السرعة، إلى مكان الواقعة". هذا شيئ يفرح!
شكرا رجال الأمن
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10
3 - عبدالحق الأحد 01 شتنبر 2019 - 14:34
ألم يكن شرع الله واضحا وهده هي النتيجة التي نعيشها
انه الإبتعاد عن شرع الله
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12
4 - mokhtar الأحد 01 شتنبر 2019 - 14:37
لقد سمع المواطنون صوت فتاة و عندما حضرت العناصر الأمنية لم تجد شيئا.
إيوا هاديك راها غير (عيشة قنديشة) و تلقو السيد.
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-8
5 - Kamal Deutschland الأحد 01 شتنبر 2019 - 14:41
الموتى والحيين معذبين في هاد البلد من الحماق والمجانين والمجرمين لولاو هم الأغلبية في مجتمعنا. بغض النظر على واش كانت فتاة ولالا،أصلا المقبرة عندنا بلاصت الإجرام والكريساج وشرب الخمر والدعارة.حنا بعيدين كل البعد عن الإسلام.الغرب الكافر والله وتدخل للمقبرة ماتسخا تخرج منها بالورود والزهور والنظافة والأشجار والعصافير والأرانب تلعب هنا وهناك والسناجب تلتقط حبات الفستق المتناثرة هنا وهناك. والله حتى دير بيك نيك فيها.حنا كلشي مستوه بالماكلة المغشوشة والضمير الميت والدماغ النائم لأنه لايشتغل إلا في الأكل والشرب والنوم والمرحاض.لا مكان للقراءة والمطالعة وتشغيل العقل في الأمور الإيجابية،مكين غير القوالب والتحرميات والغش والنتيجة هما كثرة هاد الكمامر لولاو في كل دار دار شارع شارع زنگة زنگة.وشكرا.
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