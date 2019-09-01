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الرئيسية | حوادث | جهود مستمرة لإخماد احتراق غابة ضواحي شفشاون‎

جهود مستمرة لإخماد احتراق غابة ضواحي شفشاون‎

جهود مستمرة لإخماد احتراق غابة ضواحي شفشاون‎
هسبريس من الرباط
الأحد 01 شتنبر 2019 - 15:20

شبّ حريق في غابة عشاشة تاسيفت التابعة للنفوذ الترابي إقليم شفشاون، منذ الخميس الماضي، أتى على نحو 65 هكتارا من الغطاء الغابوي، ولا تزال الجهود متواصلة للسيطرة على النيران.

ووفق المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بجهة طنجة تطوان الحسيمة فقد جرى دعم جهود الإطفاء والقوات المسلحة والمندوبية والسلطات المحلية بواسطة طائرتين من نوع "كانادير" خلال اليومين الأولين من اندلاع الحريق، وثلاث طائرات من النوع نفسه خلال اليوم الثالث.

وأكد المسؤول الجهوي، في تصريح صحافي، أن كل الآليات الجوية والبرية معبأة لإخماد النيران، مشيرا إلى أن وعورة تضاريس المنطقة تصعب عملية وصول آليات وشاحنات الإطفاء إلى منطقة الحريق للسيطرة على النيران.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Hassan Sima الأحد 01 شتنبر 2019 - 15:40
حرايق الغابات تحتاج عدة طائرات لا شاحنات گما وجب البحث عن بعض الحلول في حال إشتعال النيران
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2 - غيور على ووطنه الأحد 01 شتنبر 2019 - 15:57
ان كانت النيران بفعل فاعل فأنا لم أعد افهم شيئا فهل لازال هناك من ينتقم من وطنه ويتشفى فيه ويتمنى له الدمار والخراب .
اخواني هذا وطننا يجب المحافظة عليه ومن كان له حساب فليصفيه مباشرة مع خصمه.
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3 - افران الاطلس المتوسط الأحد 01 شتنبر 2019 - 16:21
attention toujours il y'a des incendie qui se déclenchent souvent dans cette région du pays t pourquoi ? ou sont la surveillance des des services des eaux et foret la c'est de trop a chaque années dans la même région toujours le même cas ! il y a une question qui se posent ou sont nos autorités ? NOS FORETS SONT ABANDONNER
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