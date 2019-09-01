جهود مستمرة لإخماد احتراق غابة ضواحي شفشاون‎

هسبريس من الرباط

شبّ حريق في غابة عشاشة تاسيفت التابعة للنفوذ الترابي إقليم شفشاون، منذ الخميس الماضي، أتى على نحو 65 هكتارا من الغطاء الغابوي، ولا تزال الجهود متواصلة للسيطرة على النيران.

ووفق المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بجهة طنجة تطوان الحسيمة فقد جرى دعم جهود الإطفاء والقوات المسلحة والمندوبية والسلطات المحلية بواسطة طائرتين من نوع "كانادير" خلال اليومين الأولين من اندلاع الحريق، وثلاث طائرات من النوع نفسه خلال اليوم الثالث.

وأكد المسؤول الجهوي، في تصريح صحافي، أن كل الآليات الجوية والبرية معبأة لإخماد النيران، مشيرا إلى أن وعورة تضاريس المنطقة تصعب عملية وصول آليات وشاحنات الإطفاء إلى منطقة الحريق للسيطرة على النيران.