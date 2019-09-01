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الرئيسية | حوادث | اعتداء على قائد الدرك بالقصيبية يستنفر السلطات

اعتداء على قائد الدرك بالقصيبية يستنفر السلطات

اعتداء على قائد الدرك بالقصيبية يستنفر السلطات
فؤاد طباق من سيدي سليمان
الأحد 01 شتنبر 2019 - 19:50

تعرّض قائد الدرك الملكي بالقصيبية وعنصر مرافق له، مساء أمس السبت، لاعتداء بدوار الجحاوشة التابع لجماعة القصيبية بإقليم سيدي سليمان، استدعى نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية، بعد محاولتهما إيقاف مشتبه فيه بالدوار ذاته.

وفي تفاصيل الواقعة، أورد مصدر هسبريس أن "قائد الدرك تنقل رفقة عنصر آخر إلى دوار الجحاوشة من أجل الاستماع إلى أحد الأشخاص، إثر شكاية تلقتها سرية الدرك بالقصيبية"، مشيرا إلى أن "المشتكى به كان في حالة سكر "طافح"، ليتم إيقافه واقتياده مكبلا، حيث بدأ في الصراخ وعض يد القائد وقام بتمزيق جزء من ملابسه"، مضيفا أن "بعض المدعوين لحفل زفاف بالمنطقة قاموا بالاعتداء على عنصري الدرك بالحجارة والعصي".

المصدر نفسه كشف لهسبريس أن القائد ومرافقه قاوما هجوم ساكنة الدوار، وتمكنا من اقتياد المشتبه فيه إلى مركز الدرك بالقصيبية ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أن يتم نقلهما إلى المستشفى الإقليمي بسيدي سليمان لتلقي العلاجات الضرورية.

ومباشرة بعد إشعارها بالواقعة، أعطت قيادة السرية الجهوية للدرك تعليماتها إلى سرية سيدي سليمان ودار بلعامري وسيدي يحيى للقيام بحملة تمشيطية بالدوار المذكور، للبحث عن المعتدين وفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة دوافعه ومجموع ملابساته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - رأيي الخاص الأحد 01 شتنبر 2019 - 20:11
هو اصدار عقوبات سجنية نافذةلكل من عرقل وضرب بالحجارة رجال الامن اثناء قيامهم بالواجب.. على القضاء ان يساعد رجال الامن. في هاته الحالات.. ليعرف الجميع ان مل من عرقل او هاجم او شارك يعاقب. وليس. مجرد كلام..
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59
2 - احميدة الأحد 01 شتنبر 2019 - 20:16
ادرابو لجدارميا 2 عناصر قاموا بالمهمة اديالهم او قاوموا الدوار ابلا ما استعملوا السلاح الوظيفي.
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35
3 - هل من مجيب الأحد 01 شتنبر 2019 - 20:19
إذا لم يكن الردع في المستوى فانتظروا الأسوء في الأيام القادمة
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36
4 - Allal الأحد 01 شتنبر 2019 - 20:23
البشر طغى ولم يعد يعرف ما له وما عليه ٠ العصا لمن عصى. السبيل الوحيد لتربية من تربى بالعنف وعلى العنف ٠
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33
5 - معلق الأحد 01 شتنبر 2019 - 20:26
ويبقى رجال الدرك الملكي رجال المهمات الصعبة و كدا بتقنيات دون استعمال السلاح شتان بينهم و بين الشرطة
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27
6 - غرباوي مهاجر الأحد 01 شتنبر 2019 - 20:55
في الواقع ما رأيته في سيدي سليمان لم أره في مكان آخر! هذه بضعة سنين اشترى احد من العائلة منزل بالمدينة، وفي طريقي إلى زيارته وزيارة المنزل. رائيت 2 يتشاجران في الشارع العام، والناس تنظر إليهم، ومر رجل أمن من القرب منهم، فنادو الناس: الشرطي لكي يوقفهم على شجار فلم يستطع حتى الاقتراب منهم، مثل جميع الناس التي تنظر اليهم، فذهب وتركهم يتعاركان. فلما وصلت إلى المنزل قلت إلى صاحبه أنصحك ببيعه وذهاب إلى مكان آخر، فاضن يجدون الكثيرون من من يريد العراك لانهم ليس عندهم شيئ مهم في حياتهم للخوف على افتراقه، لا مال لا اولاد لا زوجة .....
فظن أنني احسده على منزله، ولم يمر إلى شهور قليلة وعرضه للبيع.
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1
7 - مواطن الأحد 01 شتنبر 2019 - 21:03
سلام.لوحظ مؤخرا بأن كثير من الأشرار يتهجمون على رجال السلطة والدرك والشرطة.ويستحسن إصدار قانون صارم ضد كل من يعتدي على رجال السلطة أثناء القيام بمهامهم.كما يتعين الإذن لرجال السلطة والدرك وغيرهم من حاملي السلاح التابعين للدولة بضرب الأشرار بالسلاح في أرجلهم. وفي نفس الوقت إصدار قانون صارم ضد كل من يستغل سلاح الدولة لأغراض شخصية أو الإنتقام.
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