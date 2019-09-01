24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2806:5813:3217:0419:5821:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. نقابة مغربية تستعدّ لتنظيم "مسيرة شعبية" لفتح الحدود مع الجزائر (3.00)

  2. خبير يوصي المغاربة بالبحث عن المهارات النفسية عند السياسيين (3.00)

  3. وزارة التربية تعلن موعد الدخول المدرسي وسط احتجاجات الأساتذة (2.00)

  4. بناة "نصب الهولوكوست" بمراكش يطلبون تدخل الملك محمد السادس (1.33)

  5. فيلم "المفقودون" .. رحلة إلى جزيرة معزولة تتخبّط بين اليأس والأمل (0)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | عملية سرقة تطال وكالة لتحويل الأموال في الجديدة

عملية سرقة تطال وكالة لتحويل الأموال في الجديدة

عملية سرقة تطال وكالة لتحويل الأموال في الجديدة
هسبريس من الجديدة
الأحد 01 شتنبر 2019 - 16:15

تعرض مقر وكالة متخصصة في تحويل الأموال، اليوم الأحد بمدينة الجديدة، لعملية سرقة عن طريق الكسر، واستهدفت مبلغا ماليا بصندوق الوكالة.

وفور علم المصالح الأمنية بالحادثة، انتقلت عناصر من الشرطة العلمية إلى مسرح الجريمة الواقع بشارع جبران خليل جبران، في الحي السكني "السلام"، من أجل فتح تحقيق حول الواقعة.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن مبلغا من المال اختفى من صندوق الوكالة؛ فيما تعمل المصالح الأمنية على الاستعانة بما وثّقته كاميرات المراقبة من أجل الوصول إلى الواقفين وراء العملية في أقرب وقت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.