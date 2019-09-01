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كُتّاب وآراء
عملية سرقة تطال وكالة لتحويل الأموال في الجديدة
تعرض مقر وكالة متخصصة في تحويل الأموال، اليوم الأحد بمدينة الجديدة، لعملية سرقة عن طريق الكسر، واستهدفت مبلغا ماليا بصندوق الوكالة.
وفور علم المصالح الأمنية بالحادثة، انتقلت عناصر من الشرطة العلمية إلى مسرح الجريمة الواقع بشارع جبران خليل جبران، في الحي السكني "السلام"، من أجل فتح تحقيق حول الواقعة.
وأشارت مصادر هسبريس إلى أن مبلغا من المال اختفى من صندوق الوكالة؛ فيما تعمل المصالح الأمنية على الاستعانة بما وثّقته كاميرات المراقبة من أجل الوصول إلى الواقفين وراء العملية في أقرب وقت.