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الرئيسية | حوادث | نجاح مهاجرين غير نظاميين في اقتحام سياج سبتة

نجاح مهاجرين غير نظاميين في اقتحام سياج سبتة

نجاح مهاجرين غير نظاميين في اقتحام سياج سبتة
هسبريس من الرباط
الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:10

تمكن 153 مهاجرا ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، اليوم الأحد، من دخول مدينة سبتة بعد نجاحهم في عبور السياح المحيط بالثغر المحتل.

ووفق ما أوردته السلطات الإسبانية فقد حاول 200 مهاجر عبور السياج الحدودي، في خطوة اعتبرت الأكبر خلال السنة الحالية، حيث تمكن عدد كبير من النجاح في الاقتحام.

وقد نقل المهاجرون إلى مركز الإيواء"CETI" بالمدينة الرازحة تحت التواجد الإسباني في شمال المغرب، في ما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

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