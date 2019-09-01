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الرئيسية | حوادث | منقّبون عن الكنوز يسقطون في قبضة الدرك الملكي

منقّبون عن الكنوز يسقطون في قبضة الدرك الملكي

منقّبون عن الكنوز يسقطون في قبضة الدرك الملكي
رشيد الكويرتي من فاس
الأحد 01 شتنبر 2019 - 18:00

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بني وليد، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، من إلقاء القبض على خمسة أشخاص اشتبه في تأهبهم لاستخراج كنز يعتقد أنه مدفون بضريح سيدي رشيد، الكائن بدوار الزيامة، في جماعة بني وليد بإقليم تاونات.

ووفق ما أوردته مصادر هسبريس فإن الأشخاص الخمسة يقيمون بفاس، وينحدرون من مناطق مختلفة، ضمنهم فقيه أصوله تعود إلى نواحي زكورة، وشخص من مدينة الناظور، وشخصان ينحدران من منطقة بني وليد بتاونات، مبرزة أنه كانت بحوزة المشتبه فيهم آلة للكشف عن المعادن تحت سطح الأرض، ومخطوط قديم عبارة عن وصية تعرف بـ"التقييدة"، تصف مكان تواجد الكنز المدفون.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن شبابا من سكان المنطقة اكتشفوا أمر الشبكة المعنية، قبل محاصرة عناصرها وسط غابة محاذية لمكان تواجد الضريح المذكور، ليتم، عقب ذلك، إخطار عناصر الدرك الملكي التي انتقلت إلى المكان، رفقة مصالح السلطة المحلية، قبل إلقائها القبض على المعنيين بالأمر وحجز ما كان بحوزتهم من معدات، ضمنها آلة التنقيب عن المعادن المدفونة تحت الأرض.

وعلمت هسبريس أنه تم إخلاء سبيل المشتبه فيهم الخمسة بعد إخضاعهم للبحث من طرف مصالح الضابطة القضائية للدرك الملكي بمركز بني وليد، وذلك في انتظار مثولهم، في وقت لاحق، على ذمة هذه القضية، أمام أنظار النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتاونات في حالة سراح.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - العرايسي الأحد 01 شتنبر 2019 - 18:31
على الدولة محاربة السعوذة والمشعوذين بلا هواذة ومحاربة باءشي الاعشاب المختلفة والتي لا تخضع لاي رقابة ويتم تحضيرها وبيعها كدواء للمغفلين بمساندة من الفقهاء الكفار الحققيين الذين يشجعون على مثل هذه المصاءب المضرة للعقول والجسم حيث تأدي الى الموت او امراض خطيرة .صحة الناس اولا وتبدأ بمحاربة هؤلاء الكذابين الدجالين .اين هيأة الاطباء
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-6
2 - الأصييييل الأحد 01 شتنبر 2019 - 18:34
"،لله مافي السماوات ومافي الأرض ...وماتحت الثرى". لماذا كل هذه الشوهة ؟ المال مال الله. الله يرزق من يشاء .هل إعتدوا على أحد ؟ وماذا عن من إستولوا ونهبوا كنوز المغرب من ذهب وفضة وغاسول وأحجار كريمة ومعادن وهيكتارات فلاحية وووو...خزينة الدولة ؟؟؟
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61
3 - بلادي كنز الأحد 01 شتنبر 2019 - 18:42
هناك اناس في هذا الوطن بلا الات تنقيب و لا مخطوطات ينهبون ثروات البلاد في واضحة النهار امام الجدارمية و القياد و البشوات و العمال ولا حسيب ولا رقيب
متى سيتم محاصرة هذه الشبكة الاجرامية التي تنهب و تسلب و تصطو على مقدرات هذا البلد الكنز الحقيقي
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47
4 - person الأحد 01 شتنبر 2019 - 18:57
ما هي جريمتهم فلتقبضوا عن ناهبي اموال الشعب و تلدهب المهرب يا معشر الظالمين
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23
5 - غرباوي مهاجر الأحد 01 شتنبر 2019 - 18:58
على ما يحكى، في بعض السدات، عثروا على "الكنز" وبدون آلات للبحث عن المعادن، ويبحثون على ناس سدج للحفر.
عندي 2 اسألة: لمن تعود هذه "الوصية" او تقيدة والا اي تاريخ تعود؟ وهل صحيح يستعملون زهرين في هذه الأشياء ويدخل فيها الجن والفقيه، ام الفقيه فقط يعلم قرأت ما في الوصية؟
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