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كُتّاب وآراء
قتيل في اصطدام بين حافلة وسيارة بإقليم ورزازات
لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران بجروح طفيفة، مساء اليوم الأحد، في حادث سير شهد اصطدام حافلة لنقل المسافرين وسيارة خفيفة، بالطريق الوطنية رقم 10، وبالضبط بالقرب من جماعة إدلسان التابعة للنفوذ الترابي لإقليم ورزازات.
ووفق المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة من عين المكان، فإن الحادث وقع نتيجة اصطدام قوي بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة خفيفة، وتوفي على إثره سائق السيارة ذاتها على الفور نتيجة إصابته بجروح بليغة؛ فيما أصيب اثنان آخران بجروح وصفت بالخفيفة، نقلوا على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي سيدي حساين بورزازات.
وقالت المصادر ذاتها، في اتصال بهسبريس، إن عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم ورزازات، انتقل إلى مكان الحادث مباشرة بعد وقوعها، مرفوقا بجميع السلطات المحلية والأمنية، حيث تمت تعبئة 8 سيارات إسعاف تابعة للوقاية المدنية ووزارة الصحة والجماعات الترابية من أجل الإسراع في إنقاذ المصابين، حيث نُقل الجرحى إلى المستشفى ونقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات.
وذكرت المصادر أن المصابيْن استقبلا بالمستشفى، حيث قدمت لهما الإسعافات الأولية، وستجرى لهما التحاليل والفحوصات الطبية الضرورية، مشيرة إلى أنه من المحتمل الاحتفاظ بهما تحت المراقبة الطبية إلى يوم غد الاثنين، وجرى فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات ما جرى.