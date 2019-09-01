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الرئيسية | حوادث | قتيل في اصطدام بين حافلة وسيارة بإقليم ورزازات

قتيل في اصطدام بين حافلة وسيارة بإقليم ورزازات

قتيل في اصطدام بين حافلة وسيارة بإقليم ورزازات
محمد ايت حساين
الأحد 01 شتنبر 2019 - 19:35

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران بجروح طفيفة، مساء اليوم الأحد، في حادث سير شهد اصطدام حافلة لنقل المسافرين وسيارة خفيفة، بالطريق الوطنية رقم 10، وبالضبط بالقرب من جماعة إدلسان التابعة للنفوذ الترابي لإقليم ورزازات.

ووفق المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة من عين المكان، فإن الحادث وقع نتيجة اصطدام قوي بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة خفيفة، وتوفي على إثره سائق السيارة ذاتها على الفور نتيجة إصابته بجروح بليغة؛ فيما أصيب اثنان آخران بجروح وصفت بالخفيفة، نقلوا على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي سيدي حساين بورزازات.

وقالت المصادر ذاتها، في اتصال بهسبريس، إن عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم ورزازات، انتقل إلى مكان الحادث مباشرة بعد وقوعها، مرفوقا بجميع السلطات المحلية والأمنية، حيث تمت تعبئة 8 سيارات إسعاف تابعة للوقاية المدنية ووزارة الصحة والجماعات الترابية من أجل الإسراع في إنقاذ المصابين، حيث نُقل الجرحى إلى المستشفى ونقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات.

وذكرت المصادر أن المصابيْن استقبلا بالمستشفى، حيث قدمت لهما الإسعافات الأولية، وستجرى لهما التحاليل والفحوصات الطبية الضرورية، مشيرة إلى أنه من المحتمل الاحتفاظ بهما تحت المراقبة الطبية إلى يوم غد الاثنين، وجرى فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات ما جرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - rodeo الأحد 01 شتنبر 2019 - 20:00
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم صور مفجعة رحم الله الفقيد و مزيد من الحذر و اجتنبو السرعة والله يستر العباد
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2 - Hassan Sima الأحد 01 شتنبر 2019 - 20:03
إن لله وإن إليه راجعون بلا مايقول شي حد طريق هـي السبب لأن الصورة واضحة الخط متصل سيارة تعجنات الله إحظر السلامة والگار تلاح هـدشي گيدل على السرعة وضوبلاج ف خط متصل فنظري ومن المستحسن عدم تجاوز 80 كلم في الساعة بنسبة لذاك المقطع وترك على الأقل 20 متر تقديرا
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7
3 - sanya fice الأحد 01 شتنبر 2019 - 20:15
اصبحنا نشاهد سوى القتل والجرائم والحوادث يجب توعية الشباب .
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5
4 - محمد الأحد 01 شتنبر 2019 - 20:25
عدع القتلى في المغرب في الشهور التلاتة الاخيرة في الجرائم وحوادت السير وغيرها اكثر من عدد القتلى في الدول العربية التي بها حروب وهذا يعني ان المغرب في حالة حرب ايضا .
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5 - hamid الأحد 01 شتنبر 2019 - 20:54
مزيدا من الحدر يبدو لي ان السبب هو التجاوز علما ان الخط متصل والسرعة المفرطة على اي رحم الله الميت ليس الطريق هو السبب السرعة والتجاوز
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