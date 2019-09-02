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كُتّاب وآراء
العثور على جثّة قاصر مغربيّ بميناء سبتة المحتلة
عثرت عناصر من الشّرطة الوطنيّة الإسبانيّة بسبتة المحتلّة على جثّة قاصر مغربيّ ينحدر من مدينة شفشاون، بمنطقة ميناء المدينة، بالقرب من محطّة الوقود.
ووفق ما نشرته جريدة "الفارو دي سيوتا" المحلّيّة، فقد عثر على القاصر بمنطقة ميناء الثّغر المحتلّ، فاقدا للوعي، ونقل إلى مستشفى المدينة الجامعيّ، حيث أدخل إلى قسم العناية المركّزة؛ غير أنّه لفظ أنفاسه الأخيرة، دون أن يتمكّن الطّاقم الطّبّيّ من إنقاذ حياته.
وكشف المصدر ذاته أن الفتى القاصر لم يكن يحمل أيّة وثائق ثبوتيّة تحدّد هويّته، وأنّ التّحقيقات الّتي باشرتها عناصر الشّرطة الإسبانيّة خلصت إلى أنّ اسمه (م.م)، ويبلغ ستّ عشرة سنة، ينحدر من مدينة شفشاون، وكان مقيما بسبتة بطريقة غير قانونيّة في محاولة لعبور المضيق إلى الضّفّة الأخرى، حيث يقيم أفراد من عائلته.
وأوضحت مصادر الجريدة المحلّيّة أنّ الهالك كان قد تمّ إيواؤه في مركز القاصرين "لا إسبيرانزا"، في مناسبات عدّة؛ غير أنّه كان يفرّ منه في كلّ مرّة، مشيرة إلى أنّ الشّرطة الوطنيّة الإسبانيّة باشرت تحقيقا في الموضوع للوقوف على ظروفه وملابساته، فيما ستخضع جثّة القاصر للتّشريح يوم الاثنين، للوقوف على أسباب الوفاة.