مصرع شاب ثلاثيني غرقا وسط مياه وادي سوس

رشيد بيجيكن من أكادير

لقي شخص في الثلاثينيات من العمر، الأحد، مصرعه غرقا بوادي سوس، على مستوى حي "ترأست"، التابع للجماعة الترابية إنزكان.

وأفاد شهود عيان بأن المُفارق للحياة كان يحاول إنقاذ دابة، كان يمتطيها، من الغرق قبل أن يلقى مصرعه وسط مياه وادي سوس.

وتمكّنت مصالح الوقاية المدنية والسلطات المحلية والأمنية من انتشال جثة الهالك، حيث جرى توجيهها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بإنزكان.

وفتحت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان تحقيقا في ظروف وأسباب غرق الشاب الثلاثيني، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.