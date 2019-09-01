24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
01/09/2019
الأيام القادمة
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:28
|06:58
|13:32
|17:04
|19:58
|21:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
- فيلم "المفقودون" .. رحلة إلى جزيرة معزولة تتخبّط بين اليأس والأمل
- محنة ذوي الإعاقة
- عدم سداد الفواتير يجر جزاءات تأخير الأداء على كبرى الشركات المغربية
- "لست سوى إنسانا"... عندما تحترق الشخصية المؤثرة إعلاميا
- استغلال الاطفال في التسول
- المتعاقدون يتشبثون بالوظيفة العموميّة ويمهدون لـ"سنة دراسيّة حارقَة" - (89)
- شرطي ينهي حياة زوجته بالرصاص في مدينة سلا - (83)
- جنازة حاشدة تحف "مُجَند مكناس" .. الأم: حلم ابني ضابط بالجيش - (65)
- غياب مراحيض عمومية يؤرق الزوار ويُحرج مجلس المدينة في العاصمة - (46)
- خبير يوصي المغاربة بالبحث عن المهارات النفسية عند السياسيين - (39)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
مصرع شخصين إثر انزلاق سيارة بسيدي موسى
الأحد 01 شتنبر 2019 - 22:29
تمكنت عناصر الوقاية المدنية من انتشال سيارة علقت وسط الصخور المحاذية للشريط الساحلي سيدي موسى، بعدما انزلقت صوب جرف صخري خطير بالمنطقة.
ووفق مصادر من عين المكان، فإن السيارة كانت متوقفة على شرفة جرف صخري، قبل أن تنزلق، في غفلة من السائق، ويتسبب سقوطها في وفاته رفقة الشخص الذي كان بجانبه.
وقد تدخل ساكنة المنطقة والأشخاص الموجودون بالمكان في محاولات عفوية من أجل إنقاذ الضحيتين، قبل أن تصل سيارة الإسعاف والسلطات المحلية إلى عين المكان، قبل أن يتضح أن الراكبيْن قد فارقا الحياة فعلا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - لبنى الأحد 01 شتنبر 2019 - 22:41
المغاربة مساكن إلا ما ماتوا بجريمة يموتو بكسيدة ولا رصاصة طائشة ديال شي صياد.. الله يرحم الجميع.. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1