مصرع شخصين إثر انزلاق سيارة بسيدي موسى

هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)

تمكنت عناصر الوقاية المدنية من انتشال سيارة علقت وسط الصخور المحاذية للشريط الساحلي سيدي موسى، بعدما انزلقت صوب جرف صخري خطير بالمنطقة.

ووفق مصادر من عين المكان، فإن السيارة كانت متوقفة على شرفة جرف صخري، قبل أن تنزلق، في غفلة من السائق، ويتسبب سقوطها في وفاته رفقة الشخص الذي كان بجانبه.

وقد تدخل ساكنة المنطقة والأشخاص الموجودون بالمكان في محاولات عفوية من أجل إنقاذ الضحيتين، قبل أن تصل سيارة الإسعاف والسلطات المحلية إلى عين المكان، قبل أن يتضح أن الراكبيْن قد فارقا الحياة فعلا.