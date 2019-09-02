صعقة كهربائية تتسبب في وفاة شاب وسط الجديدة

إبراهيم الحافظون من سطات

لقي شاب عشريني، الأحد، حتفه نتيجة تعرّضه لصعقة كهربائية بأحد محلات بيع الوجبات الغذائية، بمنطقة "البريجة" المعروفة بانتشار شوايات السمك وسط مدينة الجديدة.

وأفادت مصادر هسبريس من عاصمة دكالة بأن الحادث استدعى حضور عناصر الضابطة القضائية وأفراد من الشرطة العلمية وممثل عن السلطة المحلية، حيث عملوا على معاينة جثة الهالك، قبل توجيهها بواسطة سيارة نقل الأموات نحو قسم حفظ الجثث بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة الجديدة قصد التشريح الطبي.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية بالجديدة بفتح بحث تمهيدي في الحادث، لتحديد ظروف وملابسات وفاة الشاب؛ في انتظار نتائج التشريح الطبي، لاتخاذ القرار القانوني المناسب في النازلة.