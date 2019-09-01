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الرئيسية | حوادث | رصاصة بندقية تنهي حياة طفلة نواحي الجديدة

رصاصة بندقية تنهي حياة طفلة نواحي الجديدة

رصاصة بندقية تنهي حياة طفلة نواحي الجديدة
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 01 شتنبر 2019 - 21:50

لقيت طفلة في عامها الثالث مصرعها، اليوم الأحد، إثر إصابتها برصاصة طائشة من بندقية صيد على مستوى دوار أولاد أحمد بسيدي بنور نواحي مدينة الجديدة، في ظروف شكّلت موضوع بحث تمهيدي من قبل عناصر درك المركز الترابي العونات.

وحسب مصادر هسبريس من عاصمة دكالة، فإن أحد الأشخاص المنحدر من إقليم سيدي بنور كان في جولة صيد بالمنطقة القريبة من مسقط رأس الطفلة، وبعد تسديد بندقيته نحو إحدى الطرائد أصابت الرصاصة الطفلة خطأ، فأردتها صريعة على الفور.

وبعد إشعارها بالحادث، حضرت عناصر الدرك الملكي بمركز العونات، حيث عاينت جثة الهالكة وحجزت السلاح الناري بعد التأكد من وضعيته القانونية؛ في حين نقلت جثة الطفلة نحو مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بالجديدة، قصد التشريح لتحديد السبب الحقيقي للوفاة لفائدة البحث القضائي.

وأمرت النيابة العامة المختصة باستئنافية الجديدة بوضع القناص المشتبه فيه بقتل الطفلة تحت تدبير الحراسة النظرية مع الاستماع إليه من قبل عناصر درك العونات، في إطار البحث التمهيدي، قبل عرضه على ممثل الحق العام لاتخاذ القرار المناسب في حقه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - EL NOUMRI الأحد 01 شتنبر 2019 - 22:11
لمادا سيتم تشريح جتة الطفلة البريئة و قد إخترقت الرصاصة جسدها و صدق قوله تعالى وأدا الموؤودة سئلت لأي دنب قتلت صدق الله العظيم
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2 - Abdelhak الأحد 01 شتنبر 2019 - 22:13
يجب إعادة النظر في تسليم رخص الصيد لمن هب ودب.
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38
3 - الرباط الأحد 01 شتنبر 2019 - 22:19
جمعيات القنص تتدخل في استلام رخص الصيد لأناس ليس لهم الحق في امتلاك أسلحة وخصوصا منهم الدين لهم مشاكل عائلية ومشاكل الورثة متلا موظف بوزارة الداخلية بالرباط المعيزي بوشعيب له مشاكل وصراعات مع اخوته توصل لتهديد واستعمال الأسلحة البيضاء وله رخصة وسلاح غالبا مايهدد به
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3
4 - كمال الأحد 01 شتنبر 2019 - 22:20
الله يرحمها لماذا التشريح اذا كان سبب الوفاة معروف
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5 - احمد الأحد 01 شتنبر 2019 - 22:21
انا لله وانا اليه راجعون .منطقة سيدي بنور ليست للصيد بل منطقة فلاحية .من يريد القنص فل يذهب الى الجبال او الصحاري
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5
6 - Hassan Sima الأحد 01 شتنبر 2019 - 22:21
يتحمل گل المسؤولية صاحب البندقية واش هـذه الفترة ديال أرنب ولا الثعلب لي منييش ف أرض حسب علمي مسموح بقنص نوع گريگر گحلهـا الله إصبر أهـل الطفلة ورحمهـا
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7 - رحموني ورزازات الأحد 01 شتنبر 2019 - 22:22
حتى وإن كان يحوز السلاح بشكل قانوني.هل لازال الصيد في المغرب مفتوحا.؟وهل الصيد أمام الدواوير قانوني؟فضيحة أخرى تنضاف لمجزرة الصيد التي استشهدت فيها قرابة 2000يمامة نواحي مراكش.
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8 - مهتمة الأحد 01 شتنبر 2019 - 22:23
رحمها الله وألهم ذويها الصبر.يجب اعادة النظر في اعطاء الرخص لكل من هب و دب واش هاد بنادم ماكيشوفش عمى لاحول ولا قوة الا بالله
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9 - دكالي الأحد 01 شتنبر 2019 - 22:28
سيتم إطلاق سراحه بحجة سلامة رخصته و اللهم الصبر والسلوان لعائلة الطفلة
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10 - مغربي الأحد 01 شتنبر 2019 - 22:28
الاموات ثم الاموات المشهد اصبح عاديا في بلدنا الحبيب.يجب توعية الجميع في الاداعات والقنوات التلفزية.الجراءم القتل حوادت السير.يجب ان تكون هناك برامج كل اسبوع في التلفاز ربما نخفف مايمكن تخفيفه.
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11 - عروبي الأحد 01 شتنبر 2019 - 22:29
بنادم علاش تيصيد واش على الجوع ممكن التفهم لكن علا حاجه خرا لا يمكن التفهم ...أنا عندي واحد الفكره بوكوسا لي تيحبو الصيد وهي مره مره تمشو مجموعات في شي خلا وتفرقو واحد ما يشوف واحد اوتبداو تيصدو في بعضياتكم ...خلق الله اش دار ليكم تقتلوا فيه رآه يوم الحساب غاذي يأخذ منكم حقو حيت قتلتوه فقط للتسليه وهو كذلك غاذي يتسلى بكم المهم الله يرحم هاذك الطفله ويصبر ذوبها
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12 - Rachid الأحد 01 شتنبر 2019 - 22:30
يجب أن تعطى رخص الصيد لمن تتوفر فيه الشروط . يكون إنسانا طبيعيا وله القدرة البدنية والمالية و اجتياز إمتحان رخصة الصيد كما هو المعمول في أوروبا
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13 - حديدان الأحد 01 شتنبر 2019 - 22:39
رحمة الله على الطفلة البريئة، شئ لا يصدق، بنت ثلاث سنوات، يعني انها لن تقدر على الابتعاد عن منزل والديها، اذن هل الصيد مفتوح قرب المنازل؟
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