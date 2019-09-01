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كُتّاب وآراء
رصاصة بندقية تنهي حياة طفلة نواحي الجديدة
لقيت طفلة في عامها الثالث مصرعها، اليوم الأحد، إثر إصابتها برصاصة طائشة من بندقية صيد على مستوى دوار أولاد أحمد بسيدي بنور نواحي مدينة الجديدة، في ظروف شكّلت موضوع بحث تمهيدي من قبل عناصر درك المركز الترابي العونات.
وحسب مصادر هسبريس من عاصمة دكالة، فإن أحد الأشخاص المنحدر من إقليم سيدي بنور كان في جولة صيد بالمنطقة القريبة من مسقط رأس الطفلة، وبعد تسديد بندقيته نحو إحدى الطرائد أصابت الرصاصة الطفلة خطأ، فأردتها صريعة على الفور.
وبعد إشعارها بالحادث، حضرت عناصر الدرك الملكي بمركز العونات، حيث عاينت جثة الهالكة وحجزت السلاح الناري بعد التأكد من وضعيته القانونية؛ في حين نقلت جثة الطفلة نحو مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بالجديدة، قصد التشريح لتحديد السبب الحقيقي للوفاة لفائدة البحث القضائي.
وأمرت النيابة العامة المختصة باستئنافية الجديدة بوضع القناص المشتبه فيه بقتل الطفلة تحت تدبير الحراسة النظرية مع الاستماع إليه من قبل عناصر درك العونات، في إطار البحث التمهيدي، قبل عرضه على ممثل الحق العام لاتخاذ القرار المناسب في حقه.