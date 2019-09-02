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الرئيسية | حوادث | العثور على جثة أحد ضحايا فيضانات تارودانت

العثور على جثة أحد ضحايا فيضانات تارودانت

العثور على جثة أحد ضحايا فيضانات تارودانت
هسبريس من الرباط
الاثنين 02 شتنبر 2019 - 15:21

أعلنت السلطات المحلية لإقليم تارودانت أنه تم العثور، اليوم، على جثة الشخص المفقود جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي عرفها الإقليم.

وقد تم العثور على جثة الهالك على مستوى واد تلات دوار افرني، الذي يبعد عن مكان الحادث بـ20 كيلومترا، بعد أبحاث باشرتها عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ورجال وأعوان السلطة ومنتخبين والمجتمع المدني، منذ يوم الأربعاء المنصرم.

وأوردت السلطات أن الجثة تم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي بأكادير لإجراء التشريح الطبي للتأكد من هويتها، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - التشريح والتقرير الاثنين 02 شتنبر 2019 - 16:14
نقل الجثة للمستشفى للتشريح قصد معرفة "أسباب الوفاة".. !!. ربما مايكونش الفيضان هو السبب، الطبيب هو لي كايعرف.. ! ولا حول ولا قوة إلا بالله.. التشريح يكون للإختصاص من اجل وضع تقرير فقط، يسلم للنيابة العامة المخولة بالترخيص بالدفن ونبينا عليه السلام..
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2 - مختار الاثنين 02 شتنبر 2019 - 16:23
شكرا للسلطة المغربية
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2
3 - بوتشيش الاثنين 02 شتنبر 2019 - 16:39
إنا لله وإنا إليه راجعون.رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر.
الفيضان كان قويا ليجر جثة الهالك لأزيد من 20 كيلمترا
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