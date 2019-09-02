العثور على جثة أحد ضحايا فيضانات تارودانت

هسبريس من الرباط

أعلنت السلطات المحلية لإقليم تارودانت أنه تم العثور، اليوم، على جثة الشخص المفقود جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي عرفها الإقليم.

وقد تم العثور على جثة الهالك على مستوى واد تلات دوار افرني، الذي يبعد عن مكان الحادث بـ20 كيلومترا، بعد أبحاث باشرتها عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ورجال وأعوان السلطة ومنتخبين والمجتمع المدني، منذ يوم الأربعاء المنصرم.

وأوردت السلطات أن الجثة تم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي بأكادير لإجراء التشريح الطبي للتأكد من هويتها، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.