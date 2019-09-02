24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
02/09/2019
الأيام القادمة
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:29
|06:58
|13:32
|17:04
|19:56
|21:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
- لجنة تحقيق: متشددون يقتلون صحفيا في المالديف
- عطش ساكنة إدوز
- مساواة النساء والرجال في الأراضي السلالية تصل إلى 15 مليون هكتار
- الغرب يزاحم الصين بالاستثمار في "طريق الحرير"
- عصام كمال في مونتريال
فريق طبّي مغربي يستأصل وَرَمًا ضخما في كِلية بعد عملية "معقّدة" (5.00)
دراسة: إصلاح التعليم يساهم في المساواة والنّموّ الاقتصادي بالمغرب (5.00)
- عبد الرحمان الداخل .. "صقر قريش" يستحوذ على قلوب الإسبانيين - (66)
- كوهين: "اللوبي الصّهيوني" وراء "نُصب الهولوكوست" بنواحي مراكش - (60)
- السياحة الإسبانية تحقق 53 مليار أورو في 7 أشهر - (49)
- الممثل المسرحي والتلفزيوني محمد خدي في ذمة الله - (37)
- مدوّن أمريكي يتّهم السّلطات المغربية بإساءة المعاملة - (36)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
قتيل و20 جريحا في حادثة سير بدائرة الرماني
الاثنين 02 شتنبر 2019 - 18:31
ضحية جديدة تنضاف إلى ضحايا حوادث السير بالمغرب، بعد مصرع امرأة في حادثة سير خطرة وقعت بتراب جماعة عين السبيت، دائرة الرماني بإقليم الخميسات، اليوم الاثنين.
وخلّف الحادث، الناجم عن عطب في فرامل شاحنة من الحجم الكبير، إصابة عشرين شخصا آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، تراوحت ما بين الكسور والجروح.
وجرى نقل المصابين في حادثة السير المتزامنة مع السوق الأسبوعي إلى مستشفى الخميسات، وإلى المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، من أجل تلقي العلاجات الضرورية.