قتيل و20 جريحا في حادثة سير بدائرة الرماني

هسبريس من الرباط

ضحية جديدة تنضاف إلى ضحايا حوادث السير بالمغرب، بعد مصرع امرأة في حادثة سير خطرة وقعت بتراب جماعة عين السبيت، دائرة الرماني بإقليم الخميسات، اليوم الاثنين.

وخلّف الحادث، الناجم عن عطب في فرامل شاحنة من الحجم الكبير، إصابة عشرين شخصا آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، تراوحت ما بين الكسور والجروح.

وجرى نقل المصابين في حادثة السير المتزامنة مع السوق الأسبوعي إلى مستشفى الخميسات، وإلى المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، من أجل تلقي العلاجات الضرورية.