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"ائتلاف الكرامة" يستنكر هتك عرض طفل ببني ملال
الاثنين 02 شتنبر 2019 - 18:11
من المرتقب أن تجري، غدا الثلاثاء، محاكمة شيخ سبعيني في حالة سراح بتهمة هتك عرض طفل أمام محكمة الاستئناف بني ملال.
جمعية ائتلاف الكرامة لحقوق الإنسان ببني ملال استنكرت الواقعة، كما عبرت عن إدانتها "لكل من يعبث بالأدلة ويمتنع عن تدوين اعترافات خطيرة كافية لإدانة المتهم".
كما اعتبرت الجمعية ذاتها أن التساهل في مثل هذه الجرائم من تحقيق وأحكام مخففة ومنحازة "يعد سببا في تفشي هذه الجرائم وانتشار قضاء الشارع"، معتبرة أن هتك عرض هذا الطفل "يتحمله عدة شركاء، ونتمنى من القضاء الواقف أن يحقق العدل في هذه القضية"، بتعبير الجمعية.