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كُتّاب وآراء
ارتطام بقارعة الطريق يصرع راكب دراجة بماسة
لقي شخص، من مواليد سنة 1979، مصرعه أمس، متأثرا بجروح ورضوض بليغة نجمت عن ارتطام دراجة نارية، كان يقودها، بقارعة الطريق في دوار "ثلاث أونكارف"، التابع لقيادة ماسة، غرب اشتوكة آيت باها.
وأورد شهود عيان أن المفارق للحياة، الذي يتحدّر من دوار "الكديات" بالجماعة الترابية بلفاع، وكان يشتغل قيد حياته حارس أمن خاص، فقد السيطرة على قيادة دراجته النارية فارتطمت بقارعة الطريق، ما أدى إلى مصرعه بالمكان.
وانتقلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لماسة إلى موقع الحادثة، حيث أشرفت على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات؛ فيما جرى فتح تحقيق في ظروف وملابسات مصرعه بهذه الطريقة.