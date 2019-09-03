‪ جثة عارية في قاع بئر تستنفر سلطات أكادير‬

هسبريس من أكادير

عُثر، مساء أمس الإثنين، على جثة شخص يرجح أن يكون في عقده الرابع في قاع بئر مهجور بمنطقة "أغروض" بأكادير، ما استنفر المصالح الأمنية بالمدينة.

وأورد شهود عيان أن جثة المفارق للحياة وجدت عارية من طرف الساكنة، قبل أن تعمد إلى إخبار السلطات المحلية والأمنية التي انتقلت على عجل إلى المكان، حيث انتشلتها عناصر الوقاية المدنية.

ونُقلت الجثة إلى مستودع الأموات من أجل تشريحها وتحديد هوية صاحبها وأسباب الوفاة؛ فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في ملابسات القضية، لفائدة البحث الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة.