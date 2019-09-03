24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3006:5913:3217:0319:5521:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. مديرية الضرائب توفّر خدمة رقمية لبائعي المركبات (5.00)

  2. تدابير جديدة تسد الفراغ القانوني لتجارة الأحجار النيزكية في المغرب (5.00)

  3. الرعب "يتجول" في سلا (5.00)

  4. فريق طبّي مغربي يستأصل وَرَمًا ضخما في كِلية بعد عملية "معقّدة"‬ (5.00)

  5. مصدر أمني: هذه حقيقة "عصابة الرعب" بشوارع سلا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | سيول عاصفية تتسبب في حالتي وفاة قرب خنيفرة

سيول عاصفية تتسبب في حالتي وفاة قرب خنيفرة

سيول عاصفية تتسبب في حالتي وفاة قرب خنيفرة
هسبريس من خنيفرة
الاثنين 02 شتنبر 2019 - 23:25

تسببت عاصفة رعدية مصحوبة برياح قوية، مساء الإثنين، في وفاة يافعة تبلغ من العمر 15 سنة بمنطقة تقليت نواحي مريرت بإقليم خنيفرة.

مصدر من مريرت الأطلسية قال إن تعثر اليافعة بفعل قوة الرياح تسبب لها في جرح عميق، استدعى نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى مريرت، بيد أن الأخير تنعدم فيه لوازم العلاج والتجهيزات الضرورية، لتُنقل من جديد إلى مستشفى خنيفرة عبر سيارة إسعاف، غير أن الطريق الرابطة بين مريرت وخنيفرة كانت مقطوعة بفعل السيول والفيضانات الناتجة عن العواصف الرعدية التي شهدتها جل المناطق الأطلسية مساء الإثنين.

وتابع المصدر نفسه، في اتصال هاتفي بهسبريس، بأنه بمجرد ولوج اليافعة المستشفى الإقليمي بخنيفرة، وهي في حالة حرجة، فارقت الحياة دون النجاح في إنقاذ حياتها، مخلفة حزنا في نفوس أهلها.

وفي موضوع ذي صلة، جرفت سيول رعدية، مساء اليوم ذاته، مسنة في السبعينات من عمرها بجوار منزلها في منطقة الݣعيدة بالنفوذ الترابي لجماعة سيدي احسين بإقليم خنيفرة، وأودت بحياتها.

ووفق مصدر من المكان فقد انتشلت عناصر الوقاية المدنية جثة الغريقة، ثم نقلتها إلى مستودع الأموات، مع فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - hayat الاثنين 02 شتنبر 2019 - 23:43
بيد ان المستشفى لا يتوفر على لوازم العلاج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
2 - ابومروة الاثنين 02 شتنبر 2019 - 23:48
اللهم ارحمهم واغفر لهم واجعل مثواهم الجنة وارزق اهلهم الصبروالسلوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - Adam الاثنين 02 شتنبر 2019 - 23:49
لا حول ولاقوة إلا بالله. الله يرحمهم ودنوبهم على الي كيفزق في فلوس المغاربة على المهرجانات والسهرات ولخوا الخاوي. بدل حماية الشعب من الكوارث.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
4 - hamid الاثنين 02 شتنبر 2019 - 23:57
انه غضب الطبيعة هذه الايام
رحم الله الضحايا و ان لله وان اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
5 - عابر سبيل 2019 الاثنين 02 شتنبر 2019 - 23:58
على كل مسؤول في هذا البلد ان يخجل من نفسه قطرات من الأمطار تسبب كل هذه المأسي وكيف الحال اذا ضرب إعصار شبيه بالأعاصير التي تضرب الولايات المتحدة الامريكية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
6 - lahcen الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 00:01
ابن الهليكوبترات الطبية والا فينا في الهدرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
7 - Allal الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 00:08
يبقى المشكل دائما هو مشكل الصحة والمستشفيات العمومية ٠ لو كان المستشفى بمريرت يتوفر على التجهيزات الضرورية لما اضطر المواطن أن يلجأ إلى اخنيفرة ٠ يا من تعيثون في الأرض فسادا اتقوا الله فدعوة المظلوم مستجابة٠ وتلك الأيام نداولها
بين الناس ، يوم لك و يوم عليك ٠ فاتقوا الله في اليوم الذي عليكم، لأنه قادم لا محالة٠ إن الله يمهل ولا يهمل ٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
8 - مواطنة الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 00:19
سبق لي أن اشرت أن مريرت تفتقر الى ادنى شروط العيش وانا بنت المنطقة وكلنا فيكوم الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - سمية الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 00:21
الله يرحمهم وجعل مسواهم الجنة هاد البلاد خسها.بزاف هدشي غا لي بين يعلم الله شحال من مآسي وقعات لا سبيطرات لا طرقان لا كهرباء فالبوادي متأخرين بزافففف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - مستشفى الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 00:21
مستشفى لا يتوفر على وسائل العلاج.هذا مشي مستشفى هذا راه والو احسن منو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.