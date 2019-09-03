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كُتّاب وآراء
الجمارك تحبط تهريب مخدرات عبر ميناء الناظور
تمكنت العناصر الجمركية التابعة لزمرة مكافحة المخدرات بميناء الناظور، مساء أمس، من إحباط عملية تهريب كمية من المخدرات على متن سيارة نفعية مرقمة بالمغرب.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكوك حامت حول سيارة سياحية كان يتولى سياقتها أربعيني منحدر من مدينة فاس مقيم بالديار الفرنسية لمغادرة التراب الوطني؛ حيث تم في البداية إخضاع المركبة لفحص روتيني على مستوى جهاز "السكانير"، ثم بعد ذلك لتفتيش يدوي مكن من العثور على 30 كيلوغراما من المخدرات، على شكل كبسولات، مخبأة بإحكام داخل تجويفات أسفل مقاعد السيارة.
وقد تم إخبار النيابة العامة المختصة التي أمرت بإحالة الموقوف على الشرطة القضائية بالناظور في حالة اعتقال، وذلك من أجل الوقوف على ظروف وملابسات الحادثة والكشف عن كل من ثبت تورطه في هذه القضية.