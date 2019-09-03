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الرئيسية | حوادث | العيون .. مقر "بنك المغرب" يتعرض لمحاولة سرقة

العيون .. مقر "بنك المغرب" يتعرض لمحاولة سرقة

العيون .. مقر "بنك المغرب" يتعرض لمحاولة سرقة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 13:20

أوقفت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن العيون، اليوم الثلاثاء، مشتبها في تورطه في محاولة السرقة عن طريق التسلق من داخل مؤسسة مالية.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن عناصر الأمن الخاص العاملين بمقر "بنك المغرب" بمدينة العيون، بتنسيق مع موظفي الأمن الوطني المكلفين بالحراسة، كانوا قد ضبطوا المشتبه فيه، البالغ 24 سنة، وهو متلبس بمحاولة ولوج مقر المؤسسة عن طريق التسلق بغرض السرقة.

وأضاف البلاغ أنه تم العثور بحوزة المشتبه فيه على حقيبة تحتوي على مفكات وأدوات حديدية تستعمل في كسر الأقفال، وآلة كهربائية لتقطيع القضبان الحديدية، فضلا عن قفازات يدوية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية في السرقة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المحتملة المنسوبة إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مغربي مغترب الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 13:42
حين إنقطع التمويل الجزائري عن مرتزقة الداخل بسبب الحراك بدأوا يرسلون لصوصهم لسرقة أموال الدولة
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-2
2 - خليلوفيتش الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 13:56
كل من تجده يقدم على عمل إجرامي و له سوابق قضائية فاكيد انه يحن للعودة إلى السجن لأنه يجد فيه كل وسائل راحته من مأكل و مشرب و تعليم و رياضة و تطبيب أشياء لم يجدها و هو خارج أسوار السجن. لهذا فهو يعمل أي شيء من أجل العودة إلى السجن و الدليل هو هذه الحالة لأنه متيقن سيقبض عليه و يعود للسجن و المدة ستكون أطول دون تعريض حياته و حياة الآخرين للخطر. إذن هناك خلل في منظومة السجون في المغرب يجب إعادة النظر فيها وإلا ستسفحل الظاهرة
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1
3 - salah35 الثلاثاء 03 شتنبر 2019 - 14:05
ألى صاحب الرد رقم 1, الجاني من مواليد مدينة خريبكة, لهذا يجب عليك التريث قبل كتابة الأكاذيب
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