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كُتّاب وآراء
العيون .. مقر "بنك المغرب" يتعرض لمحاولة سرقة
أوقفت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن العيون، اليوم الثلاثاء، مشتبها في تورطه في محاولة السرقة عن طريق التسلق من داخل مؤسسة مالية.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن عناصر الأمن الخاص العاملين بمقر "بنك المغرب" بمدينة العيون، بتنسيق مع موظفي الأمن الوطني المكلفين بالحراسة، كانوا قد ضبطوا المشتبه فيه، البالغ 24 سنة، وهو متلبس بمحاولة ولوج مقر المؤسسة عن طريق التسلق بغرض السرقة.
وأضاف البلاغ أنه تم العثور بحوزة المشتبه فيه على حقيبة تحتوي على مفكات وأدوات حديدية تستعمل في كسر الأقفال، وآلة كهربائية لتقطيع القضبان الحديدية، فضلا عن قفازات يدوية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية في السرقة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المحتملة المنسوبة إليه.